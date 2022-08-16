مصر تعرب عن تعازيها لجمهورية السودان فى ضحايا الفيضانات

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 16 أغسطس 2022 02:34 مساءً - أعربت جمهورية مصر العربية، الثلاثاء، عن عميق تعازيها وصادق مواساتها لجمهورية السودان الشقيقة، حكومة وشعبًا، ولذوي ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مؤخرًا عددًا من الولايات السودانية، وأدت إلى وفاة وإصابة عشرات من المواطنين وخلفت خسائر مادية كبيرة.

أعربت الخارجية المصرية عن تضامنها الكامل مع السودان الشقيق في هذا المُصاب الأليم، وذلك في إطار ما يجمع البلدين الشقيقين من أواصر أخوية وتاريخية راسخة، مؤكدة ثقتها فى قدرة السودان وشعبه الشقيق على تجاوز تلك الأزمة.