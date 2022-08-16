وزيرة التضامن تشهد توقيع مذكرة تفاهم لاستهداف تنمية المجتمعات المحلية

جدة - نرمين السيد - شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة التضامن الاجتماعى ومؤسسة كير مصر للتنمية وهيئة كير الدولية بمصر، وذلك فى إطار التعاون المشترك بين الأطراف الثلاثة من أجل استهداف تنمية المجتمعات المحلية.





وقع مذكرة التفاهم ممثلًا عن وزارة التضامن الاجتماعى، الأستاذ أيمن عبد الموجود مساعد وزير التضامن الاجتماعى لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلى والدكتور عمرو لاشين أمين عام مؤسسة كير مصر للتنمية والدكتور حازم فهمى مدير هيئة كير الدولية بمصر.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن مذكرة التفاهم تعد امتدادًا لشراكة ثابتة وقوية لقضايا التنمية التى نطمح إليها، خاصة أن مؤسسة كير من أوائل المؤسسات التى ابتكرت موضوعات عديدة لتحقيق التمكين الغذائى للأولى بالرعاية، كما تتميز بتنمية قدرات مهارات العاملين فى المجتمع المدنى، بالإضافة إلى عملها فى الحوكمة وإقرار مبادئ الشفافية والمساءلة الاجتماعية.

وأضافت أن هذه المذكرة تعد استكمالا للشراكة فى مجالات عديدة منها التمكين الاقتصادى للأسر الأولى بالرعاية بشكل تدريجى وله صفة الاستدامة وتنمية وتمكين أسر صغار المزارعين ليكونوا أكثر استعدادًا لمواجهة آثار تحديات تغير المناخ والعمل مع المرأة المعيلة والمشروعات القومية مثل مبادرة تمكين الأسرة المصرية ونشر الوعى حول الصحة الإنجابية وتطوير بعض مراكز استضافة المرأة التابعة للوزارة والمساهمة فى برامج من شأنها بناء الشخصية المصرية والاستثمار فى الأجيال القادمة.

ومن جانبه أبدى الدكتور حازم فهمى مدير هيئة كير الدولية بمصر سعادته بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، حيث تعد هذه المذكرة استمرارًا لشراكة ممتدة عبر سنوات مع وزارة التضامن الاجتماعى.

وتهدف مذكرة التفاهم تنمية المجتمعات المحلية، وذلك عبر تنفيذ برامج وأنشطة تنموية مختلفة لتنمية هذه المجتمعات من خلال مؤسسات المجتمع الأهلى فى مجالات برامج المرأة وبرامج الزراعة والموارد الطبيعية وتطوير التعليم وجاهزية الشباب لسوق العمل ومجال التمكين الاقتصادى وإنشاء الوحدات الانتاجية كذلك مجالات دعم وتطوير قدرات تنمية جمعيات تنمية المجتمع.

وبموجب البروتوكول الموقع تم الاتفاق على أن تدعم وزارة التضامن الاجتماعى تنفيذ المشروعات التنموية المتفق عليها فى محافظات مصر مع تحديد احتياجات المجتمعات المحلية المستهدفة، وتقديم الدعم الفنى للجمعيات الأهلية الشريكة من خلال التدريبات والندوات.

وقد نصت مذكرة التفاهم على أن تقوم مؤسسة كير مصر للتنمية بوضع المعايير والضوابط لتنفيذ المشروعات التنموية المتفق عليها وتنفيذ الأنشطة اللازمة من خلال الجمعيات الأهلية مع الاستمرار فى دعم العمل الأهلى مع الالتزام بتحقيق التأثير المستدام لمشروعات كير من خلال معالجة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية ورفع الوعى وتبنى مبادئ المساءلة والالتزام فى إطار الحوكمة.

كما اتفقت الأطراف الموقعة على أن تلتزم هيئة كير الدولية بمصر بتوفير بعض الفرص التمويلية لمؤسسة كير مصر للتنمية والتدخل السريع فى حالة الأزمات والحوادث الطارئة.