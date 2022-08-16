محافظ الجيزة: ضبط 1300 بطاقة تموينية مخصصة لصرف الدعم بأطفيح

جدة - نرمين السيد - وأكد أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الحملات تأتى استكمالًا للمجهودات التى تشنها المحافظة؛ لتحقيق الدور الرقابى للتصدى لجشع وتلاعب بعض التجار ولضمان وصول الدعم لمستحقيه، مشيراً إلى تضافر جهود أجهزة المحافظة من أحياء ومراكز ومدن بالتعاون مع مديرية ومباحث التموين والطب البيطرى لشن حملات مكثفة للرقابة والتفتيش على المنشآت التجارية والمحال العامة للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المطروحة بالأسواق ومراجعة البيانات المدونة على السلع ومنع صور الغش التجارى والتلاعب فى أسعار السلع الأساسية وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار تقرير تلقاه محافظ الجيزة من مباحث التموين أنه تم ضبط مخبز بلدى بقرية الكداية بمركز أطفيح وبحوزته كمية كبيرة من البطاقات التموينية الذكية المخصصة لصرف الدعم للمواطنين لاستغلال تلك البطاقات والمجهول مصدرها فى الاستيلاء على المال العام بصرف المقررات التموينية الخاصة بالمواطنين أصحاب تلك البطاقات دون علمهم، محققا بذلك ارباحا طائلة غير مشروعة وذلك بإجمالى 1300 بطاقة تموينية.

وأشار التقرير إلى ضبط مخزن للمواد الغذائية بدون ترخيص بمنطقة المنصورية بمركز ومدينة كرداسة يقوم بتجميع والاستيلاء على السلع التموينية بإجمالى 5 طن دقيق بلدى مدعم و10 آلاف لتر زيت تموينيى وضبط 25 طن دقيق بلدى مدعم بمخزن بدون ترخيص.

كما شملت الضبطيات فى مجال حجب السلع الغذائية، ضبط 25 طن سكر وسمن وزيت وذرة وأرز مجهولة المصدر وبدون فواتير بمخازن بأكتوبر وضبط 7 طن دقيق فاخر مجهول المصدر بمخازن بالوراق والهرم تدار بدون ترخيص.