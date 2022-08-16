إجراء جديد من التعليم العالى بشأن إنشاء الجامعة التكنولوجية بالغربية

جدة - نرمين السيد - استقبل أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مساء أمس الإثنين، طارق رحمى محافظ الغربية؛ لبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة فى عدد من الملفات، ومنها متابعة إنشاء الجامعة التكنولوجية بسمنود بمحافظة الغربية.





وبلغت معدلات التنفيذ بها 96%، وتعد أول جامعة من نوعها يتم إنشاؤها فى الغربية؛ لدعم التطور الصناعى الذى تشهده المحافظة، وتعزيز التوسع فى إنشاء المصانع والورش ذات الصناعات المتعددة، والتى تحتاج إلى عمالة ماهرة مدربة، وذلك بمقر الوزارة.

فى بداية اللقاء، أكد الوزير أنّ الجامعات التكنولوجية تمثل رافدًا حديثًا ومهمًا فى مسارات التعليم العالى فى مصر، وتحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، وتُسهم هذه الجامعات فى توفير تعليم تكنولوجى يقدم خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة ذات جودة عالمية؛ بما يسمح بتخريج كوادر فنية مدربة على أعلى مستوى للالتحاق بسوق العمل المحلى، والإقليمى، والدولى، فضلاً عن توطين الصناعة المصرية، وتحويل البحث العلمى إلى منتج حقيقى.

ومن جانبه، هنأ محافظ الغربية، أيمن عاشور بمناسبة تعيينه وزيرًا للتعليم العالى والبحث العلمى، متمنيًا لسيادته دوام التوفيق والسداد.

وأشار محافظ الغربية إلى دعم ومساندة المحافظة للجامعة فى توسعاتها المستقبلية لتغطية كافة مدن المحافظة، مؤكدًا أن الجامعات التكنولوجية من أهم المشروعات الجارى تنفيذها فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتُسهم بشكل مباشر فى تدعيم خطة الدولة نحو رفع الجودة التعليمية المقدمة بالجامعات.

ومن جانبه، أكد عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة أن الجامعة التكنولوجية بمحافظة الغربية سوف تبدأ الدراسة بها مع بداية العام الدراسى الجديد 2022 -2023، مشيرًا إلى دخول الجامعة هذا العام لأول مرة فى اختبارات القدرات التى عقدت خلال الفترة من 25 يوليو حتى 11 أغسطس الجارى.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن الجامعة تقع على مساحة 10 آلاف متر مربع، وتتكون من 3 مبان، وتضم فصول تعليمية، ومدرجات وقاعات دراسية، ومبنى الورش والمعامل، ومكاتب للشئون الإدارية، والهندسية، والمالية.

وأشار المتحدث الرسمى إلى أنه من المقرر أن تُقدم الجامعة التكنولوجية بمحافظة الغربية عددًا من البرامج الدراسية المتميزة التى تخدم الصناعات (المعدنية، الخشبية، الهندسية، الإلكترونية، الكهربية، الغزل والنسيج، الصناعات الغذائية، الصناعات التحويلية، الورق ومنتجاته، الطباعة والنشر، الكيماويات، مواد البناء، الخزف، الحراريات واستغلال المناجم والمحاجر)، وغيرها من البرامج الدراسية المميزة التى تواكب التطور العلمى الهائل الذى يشهده العالم فى كافة القطاعات.