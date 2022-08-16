مدير متحف الفن الإسلامى يبحث مع الأنبا باخوم نشر الفن بالمدارس الكاثوليكية

جدة - نرمين السيد - التقى الأنبا باخوم، النائب البطريركى لشؤون الإيبارشية البطريركية، ومسؤول اللجنة الأسقفية للإعلام، التابعة لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، اليوم الثلاثاء، بالدكتور ممدوح عثمان، مدير عام متحف الفن الإسلامى، وذلك بالمقر الإيبارشى بمصر الجديدة.





شارك فى اللقاء الأب ميلاد شحاتة الفرنسيسكانى، مدير المركز الثقافى الفرنسيسكانى للدراسات القبطية، ومسؤول العلاقات العامة باللجنة الأسقفية للإعلام، والدكتور شذى جمال، أستاذ الفن المسيحى، بكلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان. تضمن اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين مدارس سان جورج، التابعة للكنيسة الكاثوليكية بمصر، ومتحف الفن الإسلامى، من أجل نشر الفكر، والثقافة، لأبناء هذه المدارس.

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