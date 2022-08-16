الصحة: انخفاض معدلات الإصابة بفيروس كورونا بنسبة61 %

جدة - نرمين السيد - عقد وزير الصحة والسكان، اجتماعا موسعا، مساء أمس الإثنين، مع قيادات الوزارة ورؤساء القطاعات والهيئات، وبمشاركة مديرى مديريات الشؤون الصحية بجميع المحافظات عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، لمناقشة خطة العمل بعدد من الملفات خلال الفترة المقبلة.





ووجه وزير الصحة والسكان الشكر والتقدير للقيادة السياسية على ثقتها بتكليفه بحقيبة الصحة والسكان، وذلك بعد توليه حقيبة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى على مدار الـ 5 أعوام الماضية، بجانب تكليفه بالقيام بأعمال وزير الصحة خلال الـ 10 أشهر الماضية.

كما أعرب الوزير عن تقديره لجهود جميع وزراء الصحة السابقين وما قدموه من إسهامات بارزة فى القطاع الصحى، مؤكدا بذل قصارى جهده بالتعاون مع جميع العاملين بالوزارة لمواصلة العمل واستكمال مسيرة النهوض بالمنظومة الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير ناقش خطة العمل بعدد من الملفات الهامة خلال المرحلة المقبلة أبرزها (المبادرات الرئاسية وخطة التوسع بها، والمنظومة المميكنة للمشروع القومى للرعايات والحضانات والطوارئ، وكذلك موقف الإنشاءات والتطوير الجارية بعدد من المشروعات القومية، على رأسها التأمين الصحى الشامل، وملف التعليم الطبى المستمر، واستراتيجية الارتقاء بمنظومة البحث العلمى بالوزارة، فضلا عن مناقشة استعدادات الوزارة للمشاركة فى مؤتمر المناخ cop27.

وأضاف عبدالغفار أن الوزير شدد على التنسيق الدائم والتكاتف بين جميع قطاعات وهيئات الوزارة المختلفة، وتوحيد الجهود المبذولة بهدف تقديم خدمات طبية متكاملة، بشكل واقعى وملموس يشعر به المترددين على المنشآت الصحية بجميع المحافظات.

وتابع أن الوزير وجه بسرعة دراسة إنشاء خريطة صحية متكاملة لكل محافظة، تتضمن المنشآت الصحية والخدمات المقدمة بها، والقوى البشرية العاملة، وتحديد التخصصات الطبية بناء على احتياجات المرضى بكل محافظة، بما يساهم فى توفير جميع الخدمات الطبية التى يحتاجها المواطن داخل محافظته.

وأشار إلى أن الوزير وجه جميع رؤساء القطاعات والهيئات بسرعة إعداد دراسة مقترحة لتطوير الخدمات المقدمة وتحديد الأهداف المرجوة بكل قطاع، للبدء فى التنفيذ بما يتوافق مع استراتيجية العمل، مؤكدا حرصه على الاستفادة القصوى من جميع الإمكانيات التى تمتلكها الوزارة لتقديم خدمات طبية متطورة وملموسة لدى المواطنين على أرض الواقع، قائلا: "الرئيس السيسى يقدم دعما غير محدود للارتقاء بالمنظومة الصحية".

وكشف عبدالغفار أن الوزير وجه بسرعة انتهاء لجنة الدلائل الإرشادية من اعمالها وفق المعايير العالمية، لتوحيد الدليل الاسترشادى لتشخيص الحالات المرضية، وبروتوكولات العلاج بجميع المستشفيات، مؤكدا أهمية التنسيق والتعاون فى هذا الشأن بين جميع المستشفيات التابعة للجهات الحكومية المختلفة وكذلك المستشفيات التابعة للقطاع الخاص.

وأضاف عبدالغفار أن الوزير تابع مستجدات الوضع الوبائى لفيروس كورونا بجميع محافظات الجمهورية، موضحا انخفاض معدلات الإصابة بنسبة 61 % وكذلك انخفاض معدلات الوفيات بنسبة 28%، وذلك خلال الأسبوع الثانى من شهر أغسطس الجارى مقارنة بالأسبوع الأول من نفس الشهر.