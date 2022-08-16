حياة كريمة تعلن إطلاق «أنت الحياة» أول قافلة تنموية شاملة بالفيوم (صور)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، وآية عمر القمارى رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، وتستمر الفعاليات على مدار ستة أيام بداية من 15 وحتى يوم 20 من شهر أغسطس الجارى، بالتعاون بين مؤسسة حياة كريمة ومحافظة الفيوم، ومشاركة ممثلى وزارتى الشباب والرياضة، والتربية والتعليم، والمجلس القومى للمرأة، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بالفيوم والجامعة البريطانية.

تضم القافلة التنموية الشاملة العديد من التخصصات منها العيادات الطبية المختلفة، وصيدلية صرف الأدوية، والمعمل، وورش الرسم والحرف اليدوية، وندوات الأطفال والشباب، والمكان المجهز لاستخراج بطاقات الرقم القومى للسيدات، وملعب ممارسة الأنشطة الرياضية والفنية للبراعم.

أشار محافظ الفيوم، إلى أن الدولة المصرية تعمل على توفير الخدمات للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجاً خاصة، فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتوفير الحياة الكريمة لهم، مؤكدا أن المحافظة لا تدخر جهدا فى التعاون البناء والمثمر مع مختلف المؤسسات بما يعود بالنفع على أبناء المحافظة.

وأشار إلى أنه اليوم بصدد تفقد أعمال القافلة التنموية الشاملة التى تنظمها مؤسسة حياة كريمة بقرية قلهانة، على مدار ستة أيام، مثمناً الجهد الذى يبذل من قبل مسؤولى المؤسسة وشباب المتطوعين، فى الاهتمام بالحالات الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى سعى المحافظة الدائم باستضافة مثل هذه القوافل التنموية فى عدد من القرى المختلفة بالمحافظة.

ومن جهتها، قدمت رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، الشكر لكافة الجهات المشاركة وكذلك الشكر لمحافظ الفيوم، على ما أولاه من رعاية كريمة واهتمام لتنفيذ فعاليات القافلة التنموية الشاملة لخدمة مواطنى الفيوم، وما قدمه من تيسيرات لتؤدى المؤسسة مهام عملها على الوجه الأكمل، لتنفيذ أولى قوافلها الكبرى على أرض المحافظة.

وأشارت إلى أن القافلة تأتى تحت شعار "أنت الحياة" وتتضمن أنشطة تدريب وتوعية المواطنين، وقافلة طبية، وملتقى توظيفى، ومسرحاً للأطفال، وتوزيع مساعدات غذائية للأسر الأولى بالرعاية، لافتة إلى أن القافلة تؤدى خدماتها بالمنشآت الحكومية بقرية قلهانة " مجمع التعليم الأساسى، ومركز الشباب، وساحة الوحدة المحلية، والمجمع الخدمى".

وعبرت ليلى طاهر مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالفيوم، عن سعادة المجلس بالشراكة مع مؤسسة حياة كريمة فى تنفيذ المبادرة التوعوية التى انطلقت من قرية قلهانة بالمحافظة، والذى تأتى استمرارا لجهود المجلس فى رفع وعى الأفراد بالمحافظة بمختلف القضايا التى تستهدف النهوض بالمرأة والأسرة فى المجتمع.

وأشارت إلى أن المجلس القومى للمرأة يقوم بتنفيذ العديد من الفعاليات والأنشطة ضمن المبادرة والتى يأتى من بينها تعريف السيدات بالمشروع القومى لتنمية الأسرة، إلى جانب تقديم محاضرات عن الإرشاد الأسرى وتنظيم الأسرة والتعريف بالخدمات المقدمة من مكتب شكاوى المرأة بالمجلس لمجابهة العنف ضد المرأة، والتوعية بالخدمات التى يقدمها مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس من خلال تدريب السيدات وتنمية قدراتهن، بالإضافة إلى التعريف بالبرنامج التدريبى عن ريادة الأعمال، وضمن الأنشطة والفعاليات أيضا تكوين مجموعات عمل من السيدات لتعليمهن التدريب الحرفى على حرف التطريز على الخوص و الزجاج المعشق والرسم على الخوص، بالإضافة الى التوعية بمجموعات الإقراض والادخار الرقمى ضمن برنامج الشمول المالى للمرأة وتطبيق تحويشة وكيفية الادخار والاقتراض وإدارة الأموال.

الجدير بالذكر، أن القافلة التنموية الشاملة بقرية قلهانة تتضمن، إجراء الكشف الطبى بتخصصات، "الباطنة، والنساء والولادة، والأطفال، وتنظيم الأسرة وصحة المرأة، والأمراض المزمنة، والاعتلال الكلوى، وأنيميا الأطفال، وتطعيمات كورونا، مع توفير صيدلية لصرف الأدوية بالمجان، ومعملاً لإجراء التحاليل البسيطة، بجانب الندوات التوعوية الصحية للمواطنين.

كما تتضمن القافلة، ورش عمل المجلس القومى للمرأة، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بالفيوم، لتوعية المواطنين بأهمية تعلم الحرف اليدوية، والأساليب الصحية السليمة، وآليات التصدى لمكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، والتى تستهدف 800 طفل وسيدةً على مدار أيام القافلة، بواقع 400 طفل ومثلها للسيدات، بجانب توفير استمارات واستخراج 100 بطاقة رقم قومى للسيدات بالمجان، إضافة لعدد من الورش لتعليم الرسم، والتى تستهدف 1000 طفل وشاب، بالإضافة لعرض مسرحية للأطفال تتضمن التعريف بمشروعات "حياة كريمة" وأهميتها، والتوعية بمواجهة الشائعات.

كما تشمل القافلة، ندوات توعوية للأطفال والشباب، من سن 8 إلى 18 عاماً، لعدد 800 طفل وشاب، لتوعيتهم بأهمية الادخار والاستثمار، وكيفية عمل ميزانية بسيطة لمتطلبات الحياة اليومية، والتعريف بآليات ومبادئ الشمول المالى، والتحول الرقمى، والإتيكيت، إضافة للتوعية بأهمية ممارسة الرياضة بشكل يومى، وأضرار عدم ممارستها على القوة البدنية والذهنية والفكرية، وكيفية تعديل سلوك الأطفال من خلال ممارسة الألعاب الرياضية، وتشمل القافلة كذلك، ملتقى لتوظيف الشباب من الجنسين، ويستهدف توفير 1000 فرصة عمل، بمجالات الأعمال المهنية الفنية، والمهارات الرقمية، والخدمات المالية، وصيانة أجهزة الكمبيوتر والمحمول، كما يتم توزيع 1500 كرتونة مواد غذائية، للأسر الأولى بالرعاية فى المحافظة.