بالأسماء.. الفائزيون بمنحة الماجستير المجانية بالأوقاف للأئمة والإداريين

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 16 أغسطس 2022 12:29 مساءً - أعلنت وزارة الاوقاف عن اسماء الائمه والواعظات والادرايين الفائزين بنتجة منحة الماجستير المجانيه ذلك فى اطار حرص الوزارة على رفع كفاءة جميع العاملين بها من خلال الدراسات العليا والبحث العلمي والبرامج التدريبية، ومن خلال منحة الماجستير المجانية التي توفرها وزارة الأوقاف للعاملين بها من الأئمة والواعظات والإداريين.

وتصدر (9) من الأئمة والإداريين المراكز الأولى لمنحة الماجستير المجانية، وحصل على تقدير ممتاز (452) إمامًا وإداريًّا، كما حصل على تقدير جيد جدًا (116) إمامًا وإداريًّا، وذلك على النحو التالي: