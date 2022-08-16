وزير خارجية الهند يعزي سامح شكري والشعب المصري في ضحايا حادث...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 16 أغسطس 2022 12:28 مساءً - عبر وزير خارجية الهند، الدكتور سوبرامانيام جايشانكار، عن خالص العزاء لوزير الخارجية سامح شكري والشعب المصري في ضحايا حادث الحريق الذى وقع أمس الأول الأحد فى كنيسة "أبو سيفين" بالجيزة.

وقال وزير خارجية الهند - في برقية تعزية لوزير الخارجية سامح شكري ووزعتها سفارة الهند بالقاهرة اليوم الثلاثاء -" أتقدم بخالص العزاء لوزير الخارجية سامح شكري والشعب المصري في الأرواح التي فقدت في حادث الحريق المأساوي في إحدى الكنائس بالجيزة، خالص تعازينا القلبية لأسر الضحايا".