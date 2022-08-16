وزيرة الهجرة تفتتح المؤتمر الثالث للكيانات المصرية بالخارج

جدة - نرمين السيد - وقالت السفيرة سها جندى، وزير الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، إن التعاون مع أبناء مصر فى الخارج يدخل ضمن استراتيجية الدولة التى تسعى للاستفادة من جهد أبنائها فى الداخل والخارج باعتبارهم طيور مصر المهاجرة.

ونقلت خلال كلمتها فى افتتاح مؤتمر «الكيانات المصرية بالخارج»، تحية الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى المشاركين فى المؤتمر، معربة عن سعادتها وتشرفيها بثقة القيادة السياسية، ومنحها فرصة لخدمة الوطن كوزيرة للهجرة.

وجاء نص كلمة الوزيرة: "يطيب لى أن أنقل إليكم تحية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مرحبًا بكم فى حضن وطنكم مصر.. أبناء أوفياء مخلصين.. أهلا بكم فى بلدكم الذى يعتز بكم ويفخر بنجاحاتكم فى الخارج".

وتابعت: أعرب عن سعادتى وتشرفى بثقة القيادة السياسية، ومنحى فرصة لخدمة وطنى كوزيرة للهجرة، هذا الملف الهام فى ظل عهد الجمهورية الجديدة، وستظل هذه الثقة وساما على صدرى فى هذه المرحلة الراهنة التى تحتاج إلى الكثير من الجهد والتعاون فيما بين مؤسسات الدولة لصالح المواطن المصرى فى الخارج.

وأردفت: أتقدم بخالص الشكر والتقدير للصديقة والزميلة العزيزة السفيرة نبيلة مكرم، على ما بذلته من جهد دؤوب وما حققته وفريق العمل بالوزارة من إنجازات خلال فترة عملها، وأعدكم أننا سنبنى على تلك المجهودات بمزيد من العمل والمثابرة، لخلق الكثير من البرامج المتطورة الموجهة لصالح المصريين بالخارج، ضمن استراتيجية عمل حديثة تراعى البعد السياسى والثقافى والاقتصادى لمواطنينا بالخارج.

وأكملت: كلى ثقة فى أننا سنستطيع سويًا أن نقدم لمصر كل جهد وكل عطاء، خصوصا وأن التعاون مع طيور مصر المهاجرة يدخل ضمن استراتيجية الدولة التى تسعى للاستفادة من جهد أبنائها فى الداخل والخارج، وهذه هى جمهوريتنا الجديدة، فإن مصر تخطو خطوات واثقة نحو تحقيق أهداف التنمية، وقد شهدت السنوات الـ 8 الماضية عزم القيادة السياسية لوضع مصر فى مصاف الدول المتقدمة، برؤية واستراتيجة عمل واضحة كان فى القلب منها مواطنينا المصريين بالخارج، حتى أصبحتم تشاركون بفاعلية فى عمليات التنمية التى تقوم عليها الدولة المصرية فى المرحلة الحالية.

واستطردت وزيرة الهجرة: إن حضوركم اليوم وتلبية الدعوة دليل على رغبتكم فى تقديم كل ما تستطيعون لوطنكم مصر، كما أن دعوتكم لحضور هذا الحدث الكبير ليس للاحتفال بكم فقط، لكن لعرض ما تقوم به الدولة من جهد، وما تسير عليه من خطط للتنمية والتطور وتوفير حياة أفضل لكل المصريين، واللحاق بالدول المتقدمة.

وواصلت: إنه لمن دواعى سرورى أن ابدأ مهام عملى بهذا المؤتمر الهام، وأؤكد لكم أن انعقاده يعد انعكاسا لتقديرنا الشديد للدور الفاعل للكيانات المصرية فى خدمة أبناء وطننا فى مختلف دول العالم.

وتابعت: إن النسخة الثالثة من مؤتمر الكيانات تتضمن ثلاثة محاور رئيسية "اقتصادية وتعليمية وثقافية واجتماعية وخدمية" نستهدف من خلالها التعرف على متطلبات واحتياجات مواطنينا بالخارج فى ظل متغيرات عالمية ذات تأثير واسع على مختلف المناحى الحياتية بما يضمن تلبية هذه الاحتياجات وبما يعزز أيضا من ارتباط المصريين بالخارج بوطنهم.

واختتمت وزيرة الهجرة: أؤكد لحضراتكم من موقعى الجديد أننا فى الحكومة نمتلك الرغبة الصادقة فى بناء مصر الحديثة، وفى الوصول إلى مكانة متقدمة بين دول العالم، فنحن نملك مقومات إقامة الجمهورية الجديدة، وما تحقق على أرض الوطن فى السنوات القليلة الأخيرة يؤكد أن مصر تستطيع، تستطيع بجهد أبنائها فى الداخل والخارج، فكلنا أبناء لهذا الوطن، وجميعنا يهتف فى قلبه "تحيا مصر .. تحيا مصر .. تحيا مصر".