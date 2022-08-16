رئيس البرلمان الزيمبابوى يعزى مصر فى ضحايا حريق كنيسة إمبابة

جدة - نرمين السيد - وقدم رئيس البرلمان الزيمبابوى، وفقا لبيان صحفى لوزارة الخارجية، التعازى لمصر وللدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب المصرى، فى ضحايا حريق كنيسة إمبابة. هذا، وتطرقت المقابلة إلى مناقشة سبل تنمية التعاون بين مصر وزيمبابوى فى مختلف القطاعات، كالتشييد والبناء والزراعة والتعدين والسياحة وغيرها، والتطلع لتبادل الزيارات رفيعة المستوى بين مسئولى برلمانى البلديّن خلال الفترة المقبلة.

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