علاج 310 رؤوس ماشية و500 طائر فى الغربية ضمن «حياة كريمة» (صور)

جدة - نرمين السيد - أعلنت مؤسسة "حياة كريمة" علاج 310 رؤوس ماشية من أبقار وجاموس وأغنام ودواب، بالإضافة إلى 500 طائر ضمن قافلة بيطرية علاجية مجانية نظمتها أمس الإثنين الموافق 15 أغسطس فى قرية الدلجمون بمركز كفر الزيات فى محافظة الغربية.





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