الخشت :تقدم جامعة القاهرة مائة مركز وتدخل ضمن أفضل 301- 400 جامعة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 16 أغسطس 2022 11:22 صباحاً - أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، تحقيق الجامعة تقدم بنحو 100مركزا في التصنيف الصيني "شنغهاي" (ARWU) العام من بين افضل 30 ألف جامعة علي مستوي العالم، وجاءت جامعة القاهرة ضمن أفضل301-400 جامعة عالميا، متصدرة الجامعات المصرية والوحيدة المصنفة ضمن أفضل 400 جامعة بنسبة تطور 20% عن تصنيف الجامعة العام الماضي بنفس التصنيف، وأقرب جامعة مصرية في التصنيف جاءت بعد جامعة القاهرة بفارق 200 مركزا.

وقال الدكتور الخشت، فى بيان إن جامعة القاهرة تواصل سلسلة إنجازاتها في ملف التصنيفات العالمية، وهو ما يؤكد التميز وريادة جامعة القاهرة محلياً، وإقليمياً، وعالمياً بالتصنيفات المتعددة، والتى تعدها جهات عالمية محايدة، مشيرا إلى أن الجامعة تواجدت في هذا التصنيف ضمن أفضل 1.5% من مجمل جامعات العالم، بينما هي في تصنيفات أخرى مثل ليدن الهولندي ضمن أفضل 1% على العالم.

وأشار الدكتور الخشت، إلى أن جامعة القاهرة قامت بتنفيذ كثير من الخطط بهدف الوصول بالجامعة للعالمية وخلال 5 سنوات حققنا هدفنا وما وعدنا به، خاصة في تطوير سياسات النشر العلمي الدولي لأعضاء هيئة التدريس في المجلات والدوريات العلمية المرموقة، إلي جانب تطوير العملية التعليمية والاعتمادات الدولية للبرامج، وتطوير وإنشاء كليات جديدة، وأيضا تطوير وانشاء المعامل، وحصد الجوائز العلمية مما أدى الى جذب الكثير من مشروعات التعاون الدولى لدعم أنشطتها العلمية المتنوعة وكذلك جذب أفضل الطلاب للالتحاق ببرامج الجامعة.

وأضاف الدكتور الخشت، أن التصنيفات العالمية تمثل أهمية بالغة للجامعات لكونها تمثل مؤشراً عن مواقعها بين الجامعات العالمية وفقاً للمعايير التي بنيت عليها هذه التصنيفات؛ ولقد سعت جامعة القاهرة سعياً حثيثاً لتأمين المتطلبات اللازمة للتوافق مع هذه المعايير التصنيفية لتحسين بيئتها التعليمية، ولتمكين طلابها من الإجادة في مجالات العمل المختلفة والمسابقات العلمية الدولية.

جدير بالذكر، ان التصنيف الصينى الأكاديمي لجامعات العالم (ARWU) شنغهاي، تم نشره لأول مرة في يونيو 2003 من قبل مركز الجامعات ذات المستوى العالمي (CWCU)، وكلية الدراسات العليا للتعليم (معهد التعليم العالي سابقًا) بجامعة شنغهاي بالصين، وتم تحديثه على أساس سنوي، ومنذ عام 2009، ويعتمد علي ستة مؤشرات موضوعية لتصنيف جامعات العالم، بما في ذلك عدد الخريجين والموظفين الحائزين على جوائز نوبل، وعدد الباحثين الذين تم الاستشهاد بهم بشدة والذين اختارهم Clarivate، وعدد المقالات المنشورة في مجلات Nature and Science، وعدد المقالات المفهرسة في قواعد البيانات العالمية الراقية، ورغم انه يتم تصنيف أكثر من 30 ثلاثون ألف جامعة عالمية فانه يتم نشر أفضل 1000 جامعة راقية، وكان ترتيب جامعة القاهرة ضمن افضل 301- 400 جامعة عالمية.