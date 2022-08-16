رئيس البرلمان الزيمبابوى يعزى مصر فى ضحايا حريق كنيسة إمبابة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 16 أغسطس 2022 11:22 صباحاً - استقبل Jacob Mudenda، رئيس البرلمان الزيمبابوي، السفير محمود فاروق عامر، سفير جمهورية مصر العربية في هراري، في مقر البرلمان الزيمبابوي، حيث قدم رئيس البرلمان الزيمبابوي التعازي لمصر وللدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري، في ضحايا حريق كنيسة إمبابة.

بحسب بيان وزارة الخارجية، تطرقت المقابلة إلى مناقشة سبل تنمية التعاون بين مصر وزمبابوي في مختلف القطاعات، كالتشييد والبناء والزراعة والتعدين والسياحة وغيرها، والتطلع لتبادل الزيارات رفيعة المستوى بين مسئولي برلماني البلديّن خلال الفترة المقبلة.