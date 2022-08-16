معهد الفلك يعلن موعد غرة شهر صفر

جدة - نرمين السيد - صرح الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بأنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد، فإن هلال شهر صفـر سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة العاشرة والدقيقة 18 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلى يوم السبت 29 من المحرم 1444هـ الموافق 27/8/2022م (يوم الرؤية).





وأوضح بيان صحفى للمعهد، أن الهلال الجديد يبقى فى سماء مكة المكرمة لمدة 21 دقيقة، وفى القاهرة لمدة 24 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية)، وفى باقى محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدد تتراوح بين (22 – 26 دقيقة). وتابع: أما فى العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين (6 – 29 دقيقة)، وبذلك تكون غرة شهر صفر 1444 هـ فلكياً يوم الأحد 28/8/2022م.

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