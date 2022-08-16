«8 الصبح» يسلط الضوء على ازدواج طريق سوهاج - البحر الأحمر (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وتتمثل عملية التطوير فى إنشاء ازدواج جديد بطول 180 كم وعرض 11,7 م، يتكون من 3 حارات مرورية بالإضافة إلى رفع كفاءة الطريق القديم. ويهدف المشروع إلى تسهيل حركة المواطنين من وإلى محافظات الصعيد، بصورة تساعد على جذب رؤوس الأموال للاستثمار هناك، وذلك بإقامة مشروعات عملاقة توفر الآلاف من فرص العمل لتخفيف حدة الهجرة الداخلية من الجنوب إلى الشمال بحثًا عن مستوى معيشة أفضل، الأمر الذى يتطلب توفير محاور نقل سريعة، وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 752 مليون جنيه.

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