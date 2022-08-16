إزالة التعديات عن 12 فدانا من أملاك الدولة بكفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين نجاح الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة فى تنفيذ إزالة 16 حالة تعد بالبناء المخالف على مساحة 1810 أمتار مبان و35 حالة تعد على مساحة 12 فدانا و11 قيراطا و21 سهما أراضى زراعية بمركزى قلين والرياض.





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