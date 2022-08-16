محافظ القليوبية: اعتماد 189 من المخططات التفصيلية للقرى

جدة - نرمين السيد - وتضمن الاجتماع مناقشة مستجدات الموقف الخاص بهذا الملف وفقا للدراسات والتدقيق الذى أعدته الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وفى إطار البيان الصادر عن وزارة التنمية المحلية، هذا إلى جانب الوقوف على التطور الذى شهدته الكتل العمرانية بمراكز ومدن المحافظة، كما تم استعراض ما تم اعتماده من مخططات عمرانية للمراكز والجارى عرضه على اللجنة.

وبحث المحافظ خلال الاجتماع آلية وضع حلول للكتل العمرانية الواقعة خارج الحيز العمرانى والتى ليس لها كيان إدارى وذلك بالتنسيق مع وزارتى التنمية المحلية والزراعة لوضع منهجية محددة للعمل فى ضوئها.

ففى محافظة القليوبية إعتمد خلال الفترة السابقة عدد 189 من المخططات التفصيلية للقرى و10 مخططات استراتيجة للمدن بالمحافظة وتم اعتماد 686 حيز عمرانى للعزب وذلك طبقا للاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها فى المدن المصرية وطبقا لأحكام القانون 119 لسنة 2008.

وأشار المحافظ إلى أن تلك المخططات تساهم بشكل كبير فى انهاء كافه مشكلات التنمية العمرانية والسكانية ولتلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم التى تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية وضرورة توافقها مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات والالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية

واضاف الهجان انه سيتم قريبا البدء فى تحديث الاحوزة العمرانية لقرى محافظة القليوبية مع كافة الجهات المختصة وذلك تنفيذا لرؤية مصر 2030 والاستجابة لمطالب المواطنين.

ومن جانبها قالت المهندسة منال زين العابدين مدير ادارة التخطيط العمرانى بالمحافظة انه تنفيذا لتوجيهات السيد محافظ القليوبية يجرى العمل على قدم وساق لانهاء كافة المخططات المتبقية بنطاق المحافظة بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بالقاهرة وهيئة عمليات القوات المسلحة وجميع الاجهزة المختصة، حيث تم تشكيل لجنة لتحديد وتحديث الاحوزة العمرانية بنطاق المحافظة وسيكون الاولوية للمراكز التى تم التعامل معها فى مبادرة حياة كريمة كاولوية اولى وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى

جاء الاجتماع بحضور اللواء هشام خشبة السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة منال زين العابدين مدير التخطيط العمرانى بالمحافظة، والمهندسة إيمان محمد فتحى مدير عام بالهيئة العامة للتخطيط العمرانى، والمهندسة هالة عبد المنعم مدير مديرية المساحة بالقليوبية، ومديرى التخطيط العمرانى والمساحة على مستوى جميع مدن وأحياء المحافظة.