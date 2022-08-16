انت الان تتابع خبر عاجل- وزير التعليم العالي يحدد موعد الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولي والان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- حدد الدكتور محمد أمين عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موعد الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولي للجامعات الحكومية والمعاهد.

وأشار عاشور أنه سوف يتم الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولي غداً الأربعاء الموافق 17 أغسطس 2022، حيث سوف يتم عقد مؤتمر صحفي في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً بتوقيت القاهرة وبحضور كلا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم المشرف العام على مكتب التنسيق، والدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة.

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن اليوم الثلاثاء الموافق 16 أغسطس 2022، هو اليوم الأخير أمام طلاب الثانوية العامة لتسجيل الرغبات الخاصة بهم في المرحلة الأولي من تنسيق الجامعات.