بالأسماء – إصابة أكثر من 8 أشخاص في حادث تصادم بمحافظة قنا

انت الان تتابع خبر بالأسماء – إصابة أكثر من 8 أشخاص في حادث تصادم بمحافظة قناوالان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- أصيب 9 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم، إثر حادث تصادم وقع بين سيارتين إحداهما سيارة ملاكي والأخري ربع نقل صباح اليوم، الثلاثاء، على طريق “قفط_القصير” عند الكيلو 22 بمحافظة قنا، بسبب السرعة الزائد من السائق.

من جانبها قامت قوات الحماية المدنية التابعة قنا بالدفع بمجموعة من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى العام من مكان الحادث بالإضافة إلي الدفع بسيارات مطافي لإخماد للنيران الناتجة عن هذا الحادث.

وأنتقل ضباط والقيادات الأمنية بالمحافظة، إلي مكان الواقعة بعدما تلقوا إخطار بذلك للوقوف علي أخر التطورات الناتجة عن الحادث والكشف عن ملابسات الحادث وذلك للاطمئنان على صحة وسلامة المواطنين وفتح الطريق أمام حركة مرور السيارات بالتنسيق مع مسؤولين في المركز عن طريق أوناش المرور.

وأشار التقرير الطبي إلي إصابة كلا من عزت أحمد علي، 17 عاما، عبد الغفار محمد، 40 عاما، محمد عبد الغفار، 16 عاما، محمد سيد مبارك، 30 عاما، محمد جمعة، 19 عاما، محمد سليمان محمد، 25 عاما، سليمان محمد، 20 عاما، علاء سليمان، ومحمد علاء، 14 عاما.