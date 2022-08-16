انت الان تتابع خبر عاجل – هيئة الأرصاد عن طقس اليوم الثلاثاء: الرطوبة هتولع الجو أكتر والان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- توقعت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق 16 أغسطس 2022، موضحة أنه سوف يكون هناك ارتفاع في نسب الرطوبة في الجو على الكثير من مناطق جمهورية مصر العربية.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الرطوبة الحالية سوف تعمل على زيادة درجات الحرارة بقيم 2 إلي 4 درجات على الكثير من الأماكن، حيث يسود طقس شديد الحرارة في ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية، و جنوب سيناء وجنوب الصعيد معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية في ساعات الليل.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 16 أغسطس 2022:

1- القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 24 درجة.

2- الإسكندرية العظمى 34 درجة والصغرى 25 درجة

3- مطروح العظمى 33 درجة والصغرى 24 درجة.

4- سوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة.

5- قنا العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة.

6- أسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.