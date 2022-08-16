انت الان تتابع خبر المزاد يوم 7 سبتمبر القادم جهز الفلوس – الإسكان تعلن عن طرح محلات وصيدلية للبيع في المنصورة الجديدة والان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- أعلنت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية أنه سوف يكون هناك مزاد علني أمام جميع المواطنين من كافة محافظات جمهورية مصر العربية يوم يوم الأربعاء الموافق 7 سبتمبر القادم، لبيع بعض المحال التجارية وصيدلية في مدينتي المنصورة الجديدة وبرج العرب الجديدة.

وأوضحت الإسكان سوف يتم طرح في المزاد العلني محلين تجاريين وصيدلية وكذلك مخبز سياحي ، حيث تتراوح تتراوح ما بين 21م2 إلى 41م2، في سوق مركز خدمات عمارات “سكن مصر” بالمنطقة 1 ، 2 بالمرحلة الأولى في المدينة.

وأشارت الوزارة أن كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بالمحلات والصيدليتين تتواجد في مقر جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة لمن يرغب في المواطنين في شرائها والاشتراك في هذا المزاد