توقيع وثيقة الشروط الأساسية لتشغيل خطوط القطار الكهربائى السريع

جدة - نرمين السيد - وذلك بين الهيئة القومية للأنفاق واتحاد شركتى السكك الحديدية الألمانية دويتشه بان والسويدى اليكتريك، ‏تمهيدا للتعاقد النهائى معها لإدارة وتشغيل الشبكة لمدة 15 سنة قابلة للتجديد لمدة 15 سنة أخرى وبإجمالى فترة تعاقد 30 سنة.

وقع من الجانب المصـرى اللواء شريف حسن ليل رئيس الهيئة القومية للأنفاق ومن جانب تحالف السكك الحديدية الألمانية دويتشه بان والسويدى الكتريك كلاً من نيكو واربانوف الرئيس التنفيذى لدويتشه بان للعمليات الدولية والمهندس أحمد السويدى رئيس مجلس إدارة السويدى اليكتريك.

وأكد وزير النقل، أن هذا التوقيع يأتى فى إطار الخطة التى تنتهجها الدولة لتعظيم التعاون مع القطاع الخاص والاستفادة من خبرات الشركات العالمية فى مجال الإدارة والتشغيل لمشروعات النقل الحديثة، لافتاً الى أن الاتفاق يشمل نقل الخبرات والقيام بأعمال التأهيل والتدريب للمهندسين والفنيين المصريين حيث تمثل نسبة الموارد البشرية المصرية بالشركة 90% من إجمالى العاملين وهو ما يعد أهم عوامل منظومة الشراكة بين الجانبين.

وأضاف أن التعاقد مع الشركة الألمانية لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائى السريع خطوة مهمة فى هذا المجال نظرا، لأن دويتشه بان من الشركات الرائدة فى العالم فى مجال تشغيل وصيانة السكك الحديدية، حيث تقوم بتشغيل جميع خطوط سكك حديد ألمانيا بإجمالى أطوال (34 ألف كم) وتقوم بتشغيل عدد كبير من خطوط السكك الحديدية فى العديد من دول العالم (أمريكا - المملكة المتحدة – الدنمارك - هولندا – بولندا – كندا – ارجواى – الهند – الإمارات)، كما سيتم تشغيل الشبكة بخطوطها الثلاثة من خلال مشغل واحد ‏بنظام المشاركة فى الإيرادات، لافتا إلى أن شركة السكك الحديدية الألمانية دويتشه بان ستقوم بإنشاء شركة تحت مسمى دويتشه بان مصر بالشراكة مع شركة السويدى اليكتريك، وستقوم بإدارة وتشغيل الشبكة.

جدير بالذكر أن أطوال شبكة القطار الكهربائى السريع (ركاب & بضائع) تبلغ 2000 كم حيث يبلغ طول الخط الأول (العين السخنة / العلمين / مطروح / الفيوم) 660 كم والثانى ( الفيوم – بنى سويف- أسوان- أبوسمبل ) 1100 كم والثالث (قنا / الغردقة / سفاجا) 225 كم.

ويأتى تنفيذها طبقا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع فى إنشاء مشروعات الجر الكهربائى الأخضر صديق البيئة وهذه المنظومة التى ستغطى أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة تساهم فى تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذى يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات، كما أنها أيضا تخدم نقل البضائع بين الموانئ والمحافظات وتختصر المدة الزمنية لنقل هذه البضائع.