حياة كريمة.. الصحة تطلق قافلتين إلى الجيزة وأسيوط

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن يتم الكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية: "نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة – الأطفال ـ الباطنة - الأنف والأذن ـ العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب – الجلدية"، وخدمات الأشعة والتحاليل.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أنها أطلقت 52 قافلة طبية مجانية فى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، خلال الفترة من يوم 11 إلى 20 أغسطس الجارى، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى «حياة كريمة».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجًا مع الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.