القاهرة تتقدم 100 مركز وتدخل ضمن أفضل 400 جامعة بتصنيف شنغهاى

جدة - نرمين السيد - وجاءت جامعة القاهرة ضمن أفضل 301-400 جامعة عالمية، متصدرة الجامعات المصرية والوحيدة المصنفة ضمن أفضل 400 جامعة بنسبة تطور 20% عن تصنيف الجامعة العام الماضى بنفس التصنيف. وأقرب جامعة مصرية فى التصنيف جاءت بعد جامعة القاهرة بفارق 200 مركز.

وقال الدكتور الخشت، إن جامعة القاهرة تواصل سلسلة إنجازاتها فى ملف التصنيفات العالمية وهو ما يؤكد التميز وريادة جامعة القاهرة محلياً، وإقليمياً، وعالمياً بالتصنيفات المتعددة ، والتى تعدها جهات عالمية محايدة، مشيرا إلى أن الجامعة تواجدت فى هذا التصنيف ضمن أفضل 1.5% من مجمل جامعات العالم ، بينما هى فى تصنيفات اخرى مثل ليدن الهولندى ضمن أفضل 1 % على العالم.

وأشار الدكتور الخشت، إلى أن جامعة القاهرة قامت بتنفيذ كثير من الخطط بهدف الوصول بالجامعة للعالمية وخلال 5 سنوات حققنا هدفنا وما وعدنا به ، خاصة فى تطوير سياسات النشر العلمى الدولى لأعضاء هيئة التدريس فى المجلات والدوريات العلمية المرموقة، إلى جانب تطوير العملية التعليمية والاعتمادات الدولية للبرامج، وتطوير وإنشاء كليات جديدة وأيضا تطوير وإنشاء المعامل، وحصد الجوائز العلمية مما أدى الى جذب الكثير من مشروعات التعاون الدولى لدعم أنشطتها العلمية المتنوعة وكذلك جذب أفضل الطلاب للالتحاق ببرامج الجامعة.

وأضاف الدكتور الخشت، أن التصنيفات العالمية تمثل أهمية بالغة للجامعات لكونها تمثل مؤشراً عن مواقعها بين الجامعات العالمية وفقاً للمعايير التى بنيت عليها هذه التصنيفات؛ ولقد سعت جامعة القاهرة سعياً حثيثاً لتأمين المتطلبات اللازمة للتوافق مع هذه المعايير التصنيفية لتحسين بيئتها التعليمية، ولتمكين طلابها من الإجادة فى مجالات العمل المختلفة والمسابقات العلمية الدولية.

جدير بالذكر أن التصنيف الصينى الأكاديمى لجامعات العالم (ARWU) شنغهاى تم نشره لأول مرة فى يونيو 2003 من قبل مركز الجامعات ذات المستوى العالمى (CWCU)، وكلية الدراسات العليا للتعليم (معهد التعليم العالى سابقًا) بجامعة شنغهاى بالصين، وتم تحديثه على أساس سنوى، ومنذ عام 2009، ويعتمد على ستة مؤشرات موضوعية لتصنيف جامعات العالم، بما فى ذلك عدد الخريجين والموظفين الحائزين على جوائز نوبل، وعدد الباحثين الذين تم الاستشهاد بهم بشدة والذين اختارهم Clarivate، وعدد المقالات المنشورة فى مجلات Nature and Science، وعدد المقالات المفهرسة فى قواعد البيانات العالمية الراقية، ورغم أنه يتم تصنيف أكثر من 30 ألف جامعة عالمية فإنه يتم نشر أفضل 1000 جامعة راقية، وكان ترتيب جامعة القاهرة ضمن أفضل 301- 400 جامعة عالمية.