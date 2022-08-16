وزير القوى العاملة يلتقى أعضاء اللجنة النقابية للعاملين بديوان عام الوزارة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 16 أغسطس 2022 09:28 صباحاً - التقى وزير القوى العاملة حسن شحاتة ، بمكتبه بديوان عام الوزارة أعضاء اللجنة النقابية للعاملين بالوزارة ، وذلك لبحث بعض الموضوعات واحتياجات العاملين ، ووضع آليات جديدة للعمل تساعد على تطوير أداء عمل الوزارة فى كافة مهام عملها .

فى مستهل اللقاء ، رحب الوزير بأعضاء اللجنة، مؤكداً ضرورة الاهتمام بالعمل ووضع أفكار جديدة مستحدثة ، للقيام بأفضل أداء ممكن للأعمال فى مختلف قطاعات عمل الوزارة ، مع التشديد على تعظيم موارد الوزارة ومدخلاتها فى كافة الأعمال ، مع الاهتمام بجودة العمل ورفع مستويات الأداء.

وأشار الوزير ، إلى أنه مر فى خلال مراحل عمله على مستوى السنوات السابقة بجميع الأحوال التي يمر بها أى تنظيم نقابى ، وتعرض لكافة مشكلاته ، من أجل خدمة مصالح العمال والدفاع عنها ، بما يؤكد الدور الذى نقوم به جميعاً لخدمة المجتمع العمالي فى جميع مواقع العمل .

من جانبهم قدم أعضاء اللجنة النقابية الشكر والتقدير للوزير على إتاحة الفرصة لهم للقاء وعرض احتياجات اللجنة والعاملين ، مقدمين التهنئة له على توليه حقيبة وزارة القوي العاملة ، متمنين له دوام التوفيق والسداد فى كافة ملفات عمل الوزارة .