توجيه السيسى بالتعاقد مع شركة ألمانية لإدارة القطار السريع يتصدر الصحف

جدة - نرمين السيد - وأبرزت صحيفة "الشروق" توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالبدء الفورى فى التعاقد مع شركة سكك حديد ألمانيا "دويتش بان"، لتشغيل وإدارة منظومة القطار الكهربائى السريع، كما وجه بالتركيز على الجانب التأهيلى للكوادر البشرية الفنية، وذلك بنقل ثقافة العمل الألمانية التى تتسم بالدقة والانضباط الشديد وجودة الإنتاج، بهدف صياغة وصقل شخصية الكوادر البشرية الفنية المصرية.

وأكد الرئيس تقدير مصر للخبرة الألمانية فى مجال نظم الإدارة والتشغيل والتى تتسم بالحوكمة الدقيقة.

جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، بحضور نيكوربنوف، رئيس مجلس إدارة شركة سكك حديد ألمانيا "دويتش بان"، والمهندس أحمد السويدى، رئيس مجلس إدارة شركة السويدى إلكتريك، واللواء شريف حسن، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم الرئاسة، بأن اللقاء استعرض التعاون بين وزارة النقل وشركة سكك حديد ألمانيا "دويتش بان"، لتشغيل وإدارة منظومة القطار الكهربائى السريع.

كما استعرض الفريق كامل الوزير جهود الوزارة بهدف بلورة التعاقد بين الهيئة القومية للأنفاق والشركة الألمانية، لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائى السريع فى مصر بخطوطه الثلاثة البالغ طولها 2000 كيلو متر، بالشراكة مع القطاع الخاص ممثلا فى شركة السويدى إلكتريك.

ومن جانبه، عبر رئيس الشركة الألمانية "دويتش بان"، عن تشرفه بلقاء الرئيس، متطلعا للتعاون مع وزارة النقل فى إدارة وتشغيل منظومة القطار الكهربائى السريع الجارى تنفيذه فى مصر بخطوطه الثلاثة، وأوضح أن الشركة الألمانية أيضا ستقوم بتأهيل وتدريب المهندسين والفنيين المصريين، وأشاد رئيس الشركة بحجم الإنجازات التنموية التى شهدتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة بقيادة الرئيس السيسى.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة، أن الشركة الألمانية "دويتش بان" تعد الأكبر فى مجال شركات إدارة وتشغيل خطوط القطارات فى أوروبا، ومن ضمن الشركات الكبرى المماثلة على مستوى العالم، ويتبعها أكثر من 500 شركة فرعية فى مجالات السكك الحديدية ونقل البضائع وإدارة البنية التحتية ذات الصلة بالقطارات الكهربائية.

وسلطت صحيفة "الأهرام" الضوء على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاستغلال الأمثل لكل المساحات بميناء الإسكندرية، لصالح منشآت الميناء، ودراسة الاستعانة بالخبرات العالمية فى الإدارة والتشغيل، وذلك لتطوير الأداء وتعظيم الناتج لصالح عملية التنمية الشاملة فى مصر.

كما شدد الرئيس على الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من المحاور الجديدة الإضافية الجارى إنشاؤها على النيل على وجه السرعة، لما لها من مردود حيوى، كونها تمثل شرايين تواصل ما بين ضفتى النيل، وتعد وسيلة آمنة فيما يتعلق بسلاسة تنقل الأفراد، وكذلك مردودا اقتصاديا يتمثل فى تسهيل عملية التجارة وعبور الشاحنات.

جاءت توجيهات الرئيس السيسى خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وذلك بحضور كامل الوزير وزير النقل.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث باسم الرئاسة بأن اللقاء "تناول متابعة مشروعات وأنشطة وزارة النقل على مستوى الجمهورية".

واستعرض كامل الوزير خلال الاجتماع عملية التطوير الجارية لمنظومة الموانئ على مستوى الجمهورية، خاصة ما يتعلق بالموقف التنفيذى لمشروعات ميناء الإسكندرية الكبير، الذى يضم ميناءى الدخيلة والمكس الأوسط، بالإضافة إلى ميناء الإسكندرية الرئيسى، وما يتعلق بساحات البضائع العامة، والبوابات، وساحات الحاويات، والمنظومة اللوجستية الخاصة بالميناء والأرصفة البحرية.

كما استعرض وزير النقل عملية استكمال وتطوير ميناء السخنة، وإنشاء المناطق اللوجستية بالميناء والساحات الجديدة، وأعمال تطوير ميناء دمياط خاصة ما يتعلق بحواجز الأمواج والممر الملاحى والتكريك.

وأوضح المتحدث أن الفريق كامل الوزير استعرض ما يتعلق بالموقف التنفيذى للمحاور الجديدة الإضافية الجارى إنشاؤها على النيل، خاصة ما يتعلق بمحاور بديل خزان أسوان، وديروط، وطما.

وقد شدد الرئيس فى هذا الصدد على الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء على وجه السرعة من إنشاء تلك المحاور، لما لها من مردود حيوى، كونها تمثل شرايين تواصل ما بين ضفتى النيل، وتعد وسيلة آمنة فيما يتعلق بسلاسة تنقل الأفراد، وكذلك مردودا اقتصاديا يتمثل فى تسهيل عملية التجارة وعبور الشاحنات.

وأشار المتحدث إلى أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الموقف التنفيذى الخاص بوسائل النقل الجديدة التى تمت إضافتها لمنظومة النقل العام الجماعى فى مصر، خصوصا ما يتعلق بالقطار الكهربائى الخفيف، والمونوريل، والقطار الكهربائى السريع، وأعمال المحطات والأعمال الإنشائية والكبارى العلوية على التقاطعات وخطوط السير لوسائل النقل الحديثة، والتى من شأنها أن تحدث نقلة نوعية فى منظومة النقل العام فى مصر، حيث ستربط أنحاء الجمهورية ببعضها من خلال شبكة الموانئ والمطارات، وهو ما يصب فى خدمة عملية التنمية المستهدفة فى جميع المجالات فى مصر.

وألقت صحيفة "المصرى اليوم" الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منح التيسيرات المطلوبة للمصنعين لتوطين صناعة المعدات والآلات والطلمبات، مضيفا أن الدولة مستعدة لتقديم هذه الحوافز لهم وأن الحكومة تشجع هؤلاء المصنعين على بدء تصنيع هذه المنتجات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى تم عقده مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات المرافق التى يتم تنفيذها على مستوى الجمهورية، خاصة المشروعات التى يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وذلك بحضور المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، واللواء إيهاب خضر رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والدكتور أحمد معوض نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

وقال السفير نادر سعد المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد متابعة موقف مشروعات المرافق التى تنفذها وزارة الإسكان على مستوى الجمهورية بشكل عام، كما تطرق بشكل خاص إلى موقف مشروعات المرافق التى يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى عدد من المحافظات.

وأضاف "سعد": تم التأكيد خلال الاجتماع على أن توطين صناعة المعدات والآلات والطلمبات يعد أولوية قصوى يحتاجها قطاع المرافق فى مصر.

وتابع المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء أن الاجتماع استعرض أيضا الجهود المبذولة لاستخدام الطرق الحديثة فى معالجة الصرف الصحى، باستخدام المواد المصنعة محليا، كما تم التأكيد على أهمية إجراء الصيانة بشكل دقيق، وحسن الإدارة لمحطات مياه الشرب والصرف الصحى، بما يسهم فى الحفاظ على الاستثمارات التى تم ضخها فى هذه المشروعات.

كما تم التطرق خلال الاجتماع إلى الموقف المالى للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والشركات القابضة، وكذا موقف حل التشابكات المالية مع الجهات الحكومية المختلفة.

وتناولت صحيفة "الجمهورية" تشديد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، على دور قطاع النقل البحرى فى تنمية حركة التجارة المصرية، وزيادة حجم الصادرات للخارج، مشيرا إلى أهمية العمل على دعم وتعزيز أطر التعاون بين مختلف الدول الشقيقة والصديقة فى مجال النقل البحرى، بما يسهم فى تحقيق المستهدفات الخاصة بنمو حركة تبادل السلع والخدمات.

جاء ذلك خلال اجتماعه أمس مع الفريق كامل الوزير وزير النقل الذى استعرض إجراءات زيادة أوجه التعاون البحرى المشترك بين مصر وتونس والجزائر، سعيا لتحقيق مستهدفات زيادة حجم أنشطة النقل البحرى فى البلدان الثلاثة.

وأشار اللواء بحرى رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحرى خلال الاجتماع إلى ما يتم عقده من اجتماعات ولقاءات مع مسئولى القطاع البحرى فى كل من تونس والجزائر لتفعيل أطر التعاون المشتركة، وتنسيق الجهود الخاصة بالتعاون فى مجال التدريب البحرى والمينائى.