أهم الأخبار المتوقعة اليوم الثلاثاء 16 أغسطس 2022

جدة - نرمين السيد - القاهرة

تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية "القطاع الاقتصادى - إدارة التكامل الاقتصادى العربى" الاجتماع التاسع للجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية، بمقر الأمانة العامة، بمشاركة 17 دولة عربية أعضاء فى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

القاهرة

تفتتح وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج سها جندى فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر "الكيانات المصرية بالخارج"، بحضور 342 من المشاركين من ممثلى 45 كيانا مصريا حول العالم، لاستعراض خطط الاستثمار والتنمية فى مصر وإشراك المصريين بالخارج فيها، فى ظل توجهات القيادة السياسية فى الجمهورية الجديدة.

القاهرة

تنظم دار الأوبرا المصرية ثلاث حفلات متتالية، مساء، على مسرح المحكى، وذلك ضمن فعاليات الدورة 30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء.

برلين

يلتقى الرئيس الفلسطينى محمود عباس المستشار الألمانى أولاف شولتس؛ لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.