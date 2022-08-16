وصول مبادرة «سلامتك وصحتك تهمنا» إلى بورسعيد للحد من حوادث العمل

وقال وزير القوى العاملة، إن المبادرة تهدف إلى الحد من إصابات وحوادث العمل والأمراض المهنية، بالتعاون بين الوزارة وأصحاب المنشآت، بعد النتائج الكبيرة التى حققتها من قبل حملة "اعرف-أحمى نفسك".
وأشار عبد الونيس عبدالله مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد إلى أن المديرية قامت بعقد ندوة تثقيفية ضمن سلسلة ندوات مبادرة "سلامتك تهمنا" بقطاع النقل والتخزين والمواصلات، بقاعة الاجتماعات بمصنع بيراميدز للإطارات- المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، بحضور 25 من ممثلى 8 شركات العاملة بالقطاع.
وأضاف مدير المديرية أن المحاضرة الأولى والتى ألقتها الكيميائية رضا عبد السلام، تناولت توضيح مخاطر الحريق وأنواع الحرائق وعناصر الاشتعال ومراحل الحريق وأسبابها، وكيفية مكافحتها ووسائل ومهمات الوقاية الشخصية، بالإضافة إلى تعريف وأنواع المخاطر الكيميائية وكيفية الوقاية منها، وإجراءات ووسائل ومهمات الوقاية الشخصية، وإجراءات الإسعافات الأولية.
كما تناولت المحاضرة الثانية بعنوان "السلامة السلوكية" والتى ألقتها الكيميائية حنان عباس، أهمية الجانب السلوكى للأفراد، وتحليل مؤثرات السلوكيات فى السلامة والصحة المهنية والتى تؤدى إلى وقوع الحوادث نتيجة لعدم الالتزام باشتراطات وإجراءات ووسائل السلامة والصحة المهنية بمواقع العمل.
وأوضح مدير المديرية أن الندوة شارك فيها مفتشى السلامة والصحة المهنية بمكاتب بورسعيد وبورفؤاد، والذين قاموا بعرض محاكاة واقعية لحادث حريق داخل مواقع مختلفة فى منشآت بالمناطق الصناعية ، وأسبابها وطرق التعامل معهم والأخطاء التي حدثت بالمواقع .
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