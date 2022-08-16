انطلاق المؤتمر الثالث للكيانات المصرية بالخارج اليوم

جدة - نرمين السيد - تطلق وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء، المؤتمر الثالث للكيانات المصرية بالخارج، والذى ينعقد بحضور 346 مشاركا من 45 كيانا مصريا بالخارج من 38 دولة حول العالم.





وأوضحت السفيرة سها جندى، وزير الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن المؤتمر يضع على أجندة أعماله الترويج للاستثمار العقارى فى مصر، وفقًا لرؤية رئيس الجمهورية، بجانب التعريف بما تم فى مصر من إنجازات منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد الحكم، بإطلاق مشروعات تنمية البنية التحتية وتهيئة البيئة التشريعية لجذب المستثمرين.

وأضافت أن هناك تنسيقا مع وزارات ومؤسسات الدولة للرد على استفسارات المصريين بالخارج من المشاركين ومناقشة مقترحاتهم، مؤكدة أنهم جزء مهم من الترويج لإنجازات الوطن، والتعريف بما يحدث من طفرة حقيقية فى مختلف المجالات، بجانب التعريف بأهمية المشاركة فى وثيقة التأمين على المصريين بالخارج، وما تقدمه من مزايا للمشتركين.

ويشهد المؤتمر تعاونا بين جميع مؤسسات الدولة لتلبية احتياجات المصريين بالخارج فى كل المجالات، ويرتكز على 3 محاور: الاقتصادى والثقافى والخدمى، حيث يتناول المحور الاقتصادى الشق الذى يهم المصريين بالخارج مثل خدمات البنوك وفرص الاستثمار فى مصر سواء عقارى أو تجارى أو صناعى، فيما يتناول المحور الثقافى عقد سلسلة من الندوات الثقافية والأنشطة الرياضية لأبناء الجاليات المصرية حول العالم للتعريف بما تحقق من إنجازات فى الدولة المصرية، أما المحور الخدمى فيتناول موضوعات هامة مثل التغطية التأمينية والمساندة القضائية وتحويل التأمينات.

ويتضمن جدول أعمال المؤتمر جلسة افتتاحية يعقبها 3 جلسات، الأولى بعنوان "المشروعات القومية وفرص الاستثمار العقارى فى مصر"، والثانية بعنوان "خدمات الأحوال المدنية والتجنيد للمصريين بالخارج"، والثالثة بعنوان "تطوير التعليم وأول تأمين على المصريين بالخارج.

ومن المقرر بث كافة جلسات المؤتمر مباشرة عبر الصفحة الرسمية لوزارة الهجرة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، كما سيستقبل فريق الوزارة كل الأسئلة من مواطنينا بالخارج ويقوم بنقلها للمتحدثين فى ختام كل جلسة.