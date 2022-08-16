وزير القوى العاملة يبحث احتياجات العاملين مع أعضاء اللجنة النقابية

ورحب شحاتة بأعضاء اللجنة، مؤكدا ضرورة الاهتمام بالعمل ووضع أفكار جديدة مستحدثة، للقيام بأفضل أداء ممكن للأعمال فى مختلف قطاعات عمل الوزارة، مع التشديد على تعظيم موارد الوزارة ومدخلاتها فى كافة الأعمال، مع الاهتمام بجودة العمل ورفع مستويات الأداء.
وأشار وزير القوى العاملة إلى أنه مر فى خلال مراحل عمله على مستوى السنوات السابقة بجميع الأحوال التى يمر بها أى تنظيم نقابى، وتعرض لكل مشكلاته، من أجل خدمة مصالح العمال والدفاع عنها، بما يؤكد الدور الذى نقوم به جميعا لخدمة المجتمع العمالى فى جميع مواقع العمل.
وقدم أعضاء اللجنة النقابية الشكر والتقدير للوزير على إتاحة الفرصة لهم للقاء وعرض احتياجات اللجنة والعاملين، مقدمين التهنئة له على توليه حقيبة وزارة القوى العاملة، متمنين له دوام التوفيق والسداد فى كل ملفات عمل الوزارة.
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