طقس اليوم.. ظاهرتان تؤثران بشدة وارتفاع الرطوبة مستمر

جدة - نرمين السيد - وقال الخبراء، إنه من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب ليلًا على السواحل الشمالية، وحار رطب على باقى الأنحاء.

والظواهر الجوية المتوقعة اليوم، فتظهر شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

حالة الطقس اليوم

ولفتت الأرصاد إلى وجود نشاط لـ الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.. أما حالة البحر الأحمر، فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 34 25

الإسكندرية 31 24

وادى النطرون 35 25

طنطا 34 25

شبين الكوم 33 24

دمنهور 32 24

بلطيم 31 25

مطروح 30 24

السلوم 32 21

سيوة 37 22

بورسعيد 31 25

دمياط 30 25

الزقازيق 35 25

المنصورة 35 26

الإسماعيلية 35 26

السويس 35 25

العريش 30 24

رفح 30 23

رأس سدر 38 29

نخل 34 19

نويبع 38 27

طابا 35 26

كاترين 32 19

الطور 33 27

شرم الشيخ 38 29

الغردقة 38 28

مرسى علم 39 29

الفيوم 35 25

بنى سويف 36 25

المنيا 37 24

أسيوط 37 24

سوهاج 38 27

قنا 40 28

الأقصر 41 29

أسوان 41 29

إدفو 40 28

أبوسمبل 39 28

الوادى الجديد 40 25

شلاتين 38 27

أبو رماد 38 27

حلايب 35 28