التأمين على السيارات.. حلال أم حرام؟

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، ردا على سؤال: هل يجوز شرعًا التأمينُ الشامل على سيارات النقل للحصول على تعويض مالى فى حالة حدوث حوادث طرق أو حريق أو سرقة لتلك السيارات؟

التأمين على السيارات

وقالت على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: "التأمين الشامل على السيارات جائزٌ شرعًا، وهو فى معنى المؤازرة والتكافل؛ لأنه فى حقيقته من قبيل التبرع لا المعاوضة، وداخل فى التعاون على البر والتقوى المأمور بهما فى قول الله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى".

حكم تلويث مياه الأنهار والترع

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الشرع الشريف أمر بالحفاظ على الماء لأنه أصل الحياة؛ وتواترت النصوص على ذلك.

وقالت الدار، عبر صفحتها بفيس بوك، أن تلويث مياه الأنهار والترع فيه مخالفةٌ لهذا الأمر، وامتهانٌ لها أيضًا، والحكم الشرعى فى ذلك هو الحرمة.

وشددت على أن الاعتداء على الماء بالتَّلويثِ هو اعتداءٌ على حقوق كلِّ الناس؛ لما تقرَّر من أن الناس جميعًا شركاء فيه، ولما فى تلويثها من زيادة تكلفة إصلاح هذا الفساد على الدولة فى إعادة تدوير هذا الماء وتحليته ليكون صالحًا للاستعمال.