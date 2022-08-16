نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “هنا” مواعيد تقديم الجيش للمؤهلات العليا 2022 وشروط الإعفاء mod.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم مواعيد تقديم الجيش للمؤهلات العليا 2022، حيث يشغل هذا الموضوع بال الآلاف من الشباب من الخريجين من الجامعات حديثا، حيث يعتبر التجنيد في القوات المسلحة المصرية من الأشياء الهامة التي يمر عليها الشاب المصري، وسنتابع معكم في هذا المقال مواعيد التقديم التي تم الإعلان عنها بشكل رسمي في موقع وزارة الدفاع في تجنيد خريجي الكليات والمعاهد، وسنتابع معكم ما هي شروط الإعفاء النهائي وكذلك المؤقت في الجيش، فتابعوا حتى النهاية حتى لا تفوتوا اي تفاصيل، حيث إن المقال به معلومات هامة لكم.

خدمات التجنيد

ويعتبر التجنيد في الجيش المصري من أكثر من يثير قلق ويشغل بال الآلاف من الشباب الخريجين من الجامعات، حيث إنها واجبة على الجميع ومطلوب تحديد موقف الشاب من التجنيد من الخريجين عند التقديم على أي وظائف من أصحاب المؤهلات العليا من جميع خريجي الكليات في الجامعات الحكومية والخاصة.

وقد قام السيد وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة بالموافقة على قبول دفعة جديدة من المجندين (الجنود – ضباط احتياط) دفعة أكتوبر 2022، وهذا لأصحاب المؤهلات العليا، وفوق المتوسطة، والمتوسطة، وأيضا غير ذوى المؤهلات العاديين، وقد تم الإعلان عن المستندات المطلوبة وموعد التوجه إلى مركز التجنيد والتعبئة للتقديم.

مواعيد تقديم الجيش للمؤهلات العليا 2022

ونتعرف معكم على الفترة التي يجب عليكم التوجه فيها إلى أقرب مركز تجنيد اذا كنتم من خريجي العام 2022 وتم اعتماد نتيجتكم من أول فبراير عام 2022 حتى آخر أغسطس لنفس العام، وهذا من مواليد 1 يناير إلى 30 يونيو 2002 وجميع السنوات التي قبلها، ويجب عليكم التوجه إلى التجنيد والتعبئة لتقديم المستندات المطلوبة في الفترة التالية، وهذا ما تم الإعلان عنه في موقع وزارة الدفاع mod.gov.eg.

من يوم الأربعاء 17 أغسطس 2022.

حتى يوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 ميلادي.

وتعرفنا معكم على التقديم على كلية الشرطة 2022 للضباط المتخصصين من خريجي الجامعات.

المستندات المطلوبة

ويوجد عدة مستندات تم الإعلان عنها يجب إحضارها في يوم التقديم، وهي:

بطاقة الرقم القومي.

ورقة (بطاقة) الخدمة العسكرية 6 جند.

أصل شهادة الميلاد.

صحيفة الحالة الجنائية من القسم.

فيش بصمات 1 جند.

وثيقة زواج للمتزوجين.

قرار التعيين (الأطباء، المدرسين، المعيدين الجامعيين).

وتعرفنا في موقعكم ثقفني على رابط التقديم على الكلية الحربية 2022، فتابعوا معنا.

شروط الإعفاء من الخدمة العسكرية

وتنقسم شروط الإعفاء إلى إعفاء مؤقت واعفاء نهائي، مع العلم إن الاعفاء المؤقت لا يعني انك لن يتم تجنيدك، حيث انه في حالة زوال السبب يجب عليك التوجه للتقديم، ويتحول الاعفاء المؤقت إلى اعفاء نهائي بعد تجاوز ال30 سنة، ونبدأ معكم أولاً بشروط الاعفاء النهائي:

عدم اللياقة الطبية لأداء الخدمة العسكرية.

ومن ضمن اسباب الاعفاء بالسبب الطبي المنتشرة هي الوزن الزائد، وهو ما يمكنك حسابه من خلال انك تنقص من وزنك 100 ثم تضرب الناتج في 1.5.

الإبن الوحيد لأبيه المتوفى أو الغير قادر على الكسب نهائيا.

اذا كنت الأخ الموالي مباشرا أو ابن لمجند استشهد أو أصيب اصابة جعلته عاجزا عن أداء الخدمة العسكرية.

أكبر الأبناء للضباط او المجندين أو الإخوة لهم الذي توفوا اثناء خدمتهم.

شروط الإعفاء المؤقت

وأما بالنسبة إلى الاعفا المؤقت فشروطه كما يلي: