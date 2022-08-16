محافظة الجيزة ترد على شائعات نشوب حريق بـ كنيسة فى كرداسة

وقالت محافظة الجيزة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "وقع ماس كهربائى بإحدى اللوحات الكهربائية الداخلية بكنيسة العذراء والأنبا موسى الأسود بمنطقة كرداسة، وقد تم السيطرة على الحريق فى حينه من قبل أحد العاملين بالكنيسة، ولم تسفر الواقعة عن أى إصابات أو خسائر فى الأرواح والممتلكات".
وأشارت إلى أنه نشب حريق فى بعض المخلفات بقطعة أرض فضاء بشارع الريحان بمنطقة منشأة البكارى التابعة لـ حى الهرم، والتى تبعد أكثر من 200 متر عن كنيسة الأنبا موسى بالهرم، لافتة إلى أن أجهزة المحافظة قامت بالدفع بفرق النظافة لرفع المخلفات والتى لم تحدث بسببها أى خسائر أو إصابات.
وناشدت محافظة الجيزة المواطنين وصفحات التواصل الاجتماعى أهمية تحرى الدقة فيما ينشر والالتزام بالبيانات الرسمية لتلقى المعلومات عن المحافظة.
كنيسة العذراء والأنبا موسى فى إمبابة
فى حين صرح مصدر أمنى، بأنه تبلغ مساء اليوم، الموافق 15 أغسطس، للأجهزة الأمنية بحدوث ماس كهربائى بإحدى لوحات الكهرباء الداخلية بمبنى كنيسة العذراء والأنبا موسى الأسود بمنطقة كرداسة بالجيزة.
وبالفحص تبين التعامل فى حينه مع الواقعة، بمعرفة أحد العاملين بالكنيسة، ولم تسفر الواقعة عن أية خسائر.
واعتذر مسؤولى الكنيسة عن إتخاذ إجراءات قانونية لمحدودية الواقعة.
وتم إخطار شركة الكهرباء للتأكد من سلامة الوصلات الكهربائية داخل مبنى الكنيسة.
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