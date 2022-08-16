موعد انتهاء تنسيق المرحلة الأولى بعد قرار وزير التعليم العالى

جدة - نرمين السيد - أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حملة لمساعدة الطلاب الناجحين فى الثانوية العامة 2021-2022، لاختيار الكلية المناسبة لهم، من خلال عرض الأقسام والتخصصات فى كل كلية، وكذا فرص العمل بعد التخرج، مع ربط كل ذلك بالتنسيق المعلن من وزارة التعليم العالى.





ومن جانبه، أكد الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن وزير التعليم العالى قرر مد مدة تنسيق المرحلة الأولى، ليوم إضافى، بعد عرض الوضع الخاص بإحصائيات تقدم الطلاب للتنسيق الإلكترونى، بسبب وجود عدد كبير من الطلاب لم يتقدموا للمرحلة الأولى.

وقال، خلال تصريحات تليفزيونية، مساء أمس الإثنين، إن هناك 117 ألف طالب سجلوا رغباتهم حتى الآن، مشددا على أن موعد إغلاق المرحلة الأولى من التنسيق ستكون فى تمام الساعة الـ 7 من مساء اليوم الثلاثاء، لإعطاء فرصة نهائية وأخيرة لكل الطلاب، وفرصة إضافية للراغبين فى تعديل رغباتهم.

ولفت متحدث التعليم العالى إلى أن مد المرحلة الأولى مرة أخرى غير وارد، مشددا على أن أى طالب لم يتقدم لتنسيق المرحلة الأولى سيفقد فرصته نهائيا.

تنسيق المرحلة الأولى 2022

وقرر وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مد فترة التقديم للتنسيق الإلكترونى للجامعات الحكومية والمعاهد يوما إضافيا لتنتهى المرحلة الأولى فى تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الثلاثاء الموافق 16 أغسطس الجارى، حرصا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق الإلكترونى حتى الآن.

وأعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بـ وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمشرف العام على مكتب التنسيق، أن عدد الطلاب المتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 107 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكترونى www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعى الجديد 2022 - 2023.

وأكد عطا، انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكترونى، موجها الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفا أن هناك إمكانية لتعديل الرغبات حتى السابعة من مساء غد الثلاثاء الموافق 16 أغسطس 2022.

وأضاف عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه تم فتح معامل الحاسب الآلى بالجامعات الحكومية، لمساعدة الطلاب فى عملية التنسيق الإلكترونى من التاسعة صباحا وحتى الثالثة ظهرا طوال فترة التنسيق.