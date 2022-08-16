مسابقة العقيدة الصافية السؤال السابع عشر.. ألحق جاوب صح وأكسب هدية قيمة

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مسابقة العقيدة الصافية السؤال السابع عشر

رياض-احمد صلاح- ينقب الكثير من المسلمين عن مسابقة العقيدة الصافية السؤال السابع عشر، وهي التي تقدمها وزارة الأوقاف المصرية بالإشتراك مع إذاعة القرآن الكريم، وتصدرت مؤشر بحث جوجل، وهذا بغرض المشاركة في مسابقة دينية والحصول على جوائز مالية.

والسؤال السابع عشر في مسابقة العقيدة الصافية جاء كما يلي “من أكثر الأنبياء ذكرًا في القرآن الكريم؟ وكم مرة ور د اسمه؟”، ويتم الإجابة على سؤال المسابقة عن طريق الاتصال بموقع وزارة الأوقاف المصرية من هنا.

جوائز مسابقة العقيدة الصافية

-جائزتان يومياً، الأولى: قدرها 500 جنيه للطلاب بالتعليم قبل الجامعي “الابتدائي والإعدادي والثانوي بأنواعه”.

– أما الثانية: قدرها 500 جنيه والمشاركة بها مفتوحة للجميع.

– 5 جوائز قيمة كل جائزة منها 1000 جنيه للأكثر مشاركة.

– 5 جوائز قيمة كل جائزة منها 1000 جنيه للإجابة على جميع الأسئلة مجمعة في نهاية المسابقة.