انت الان تتابع خبر عاجل.. تعليق البابا تواضرس على حادث كنيسة أبو سيفين: كلنا صامتون أمام الموت والان مع التفاصيل

تعليق البابا تواضرس على حادث كنيسة أبو سيفين

رياض-احمد صلاح- قام البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالتعليق على حادث حريق كنيسة أبو سيفين في إمبابة، بأننا كبشر نصمت ولا نستطيع أن نتكلم أمام قضية الموت.

وعلق البابا تواضروس قائلاً “ما حدث هو قضاء الله وقدره، ونحن نؤمن أن الله ضابط الكل، وأن الضحايا اللي انتقلوا والمصابين اللي تلقوا العلاج في المستشفيات حاليا، كلنا وإحنا والبشر، كلنا في إيد ربنا، وهو اللي بيدينا الحياة، وهو اللي بيسمح بنهاية الحياة”، وهذا الحادث راح ضحيته 41 شخص وأصيب 14 آخرين.

حزن البابا تواضروس على حريق الكنسية

وقال تواضروس في مداخلية هاتفية في برنامج “مساء دي إم سي” الذي تقدمه إنجي القاضي ويبث على شاشة دي إم سي الفضائية، إن الأمر مؤلم وموجع للغاية، ولكن لابد أن لا نفقد إيماننا “فالذين انتقلزوا دول كانوا في وقت صلاة، وكانوا بيحضروا قداس يوم الأحد، وإحنا حالياً بنصوم صوم مهم جداً، صوم العذراء مريم، صوم محمود لكل الجموع، حاجة بترطب قلبنا، وتخلي عندنا إيمان إن اللي انتقلوا دول، راحوا عند الله، وربنا يعزي الجميع”