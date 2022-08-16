انت الان تتابع خبر عاجل.. تعليق البابا تواضرس على حادث كنيسة أبو سيفين: كلنا صامتون أمام الموت والان مع التفاصيل
رياض-احمد صلاح- قام البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالتعليق على حادث حريق كنيسة أبو سيفين في إمبابة، بأننا كبشر نصمت ولا نستطيع أن نتكلم أمام قضية الموت.
تعليق البابا تواضرس على حادث كنيسة أبو سيفين
وعلق البابا تواضروس قائلاً “ما حدث هو قضاء الله وقدره، ونحن نؤمن أن الله ضابط الكل، وأن الضحايا اللي انتقلوا والمصابين اللي تلقوا العلاج في المستشفيات حاليا، كلنا وإحنا والبشر، كلنا في إيد ربنا، وهو اللي بيدينا الحياة، وهو اللي بيسمح بنهاية الحياة”، وهذا الحادث راح ضحيته 41 شخص وأصيب 14 آخرين.