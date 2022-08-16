البابا تواضرو: الهيئة الهندسية بدأت ترميم الكنيسة بعد ساعات من الحريق

جدة - نرمين السيد - قال البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنه تلقى مكالمة هاتفية من رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بتكليف من الرئيس، بإنهم سيتوجهوا إلى كنيسة أبو سيفين، لإعادة ترميمه وإصلاحه بكل ما فيه.





وفى مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجى القاضى، ببرنامج مساء dmc، أشار البابا إلى أن هذه مشاعر طيبة وأمور ممدوحة، وسرعة للاستجابة، ونشكر عليها الرئيس والهيئة الهندسية، متابعا: "أنا طلبت منه الانتظار قليل حتى تتم الجنازات، وتكون الأمور سهلة". وتابع: "وفعلا بعد ساعات كانت الآلات والمعدات موجودة فى المكان، وبدأوا يشتغلوا وربنا يكمل عملهم".

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