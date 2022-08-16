استثناء رأس البر من قرار تشغيل المحال والمطاعم طبقا للمواعيد الصيفية

جدة - نرمين السيد - أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عن استثناء مدينة رأس البر من قرارات تشغيل المحال التجارية والمطاعم والكافيتريات للفتح والغلق طبقا للمواعيد الصيفية؛ نظرا لطبيعتها السياحية وكونها مقصدا للزائرين من مختلف المحافظات خلال موسم الصيف.





وأكدت محافظ دمياط، فى بيان صحفى، اليوم الإثنين، الالتزام بتطبيق قرار وزارة التنمية المحلية الخاص بمواعيد تشغيل المحال العامة بمراكز ومدن المحافظة، موجهة رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية لذلك.

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