ليفربول يسقط فى فخ التعادل ضد كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي بمشاركة صلاح

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 أغسطس 2022 11:24 مساءً - سقط فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح في فخ التعادل 1-1 مع نظيره كريستال بالاس، في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب "آنفيلد" معقل الريدز، فى ختام منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الجاري 2022-2023.ليفربول ضد كريستال بالاس

أحرز ويلفريد زاها هدف التقدم لصالح فريق كريستال بالاس في الدقيقة 32 من زمن المباراة.

ونجح لويس دياز في تسجيل هدف التعادل لصالح ليفربول في الدقيقة 61 من زمن المباراة.

وتعرض الأوروجوياني داروين نونيز للطرد خلال مواجهة نظيره كريستال بالاس بالدقيقة 57 من زمن المباراة.

وأصبح داروين نونيز ثاني لاعب من ليفربول يتعرض للطرد في أول ظهور له في الدوري الإنجليزي على ملعب آنفيلد بعد جو كول ضد آرسنال في 2010، أيضًا في 15 أغسطس.

تشكيل ليفربول ضد كريستال بالاس، كالتالى:

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: روبيرتسون، فان دايك، فيليبس، أرنولد

الوسط: ميلنر، فابينيو، إيليوت

الهجوم: لويس دياز، نونيز، محمد صلاح

ليفربول ضد كريستال بالاس

وفشل ليفربول بقيادة مدربه يورجن كلوب، في تحقيق انتصاره الأول فى الموسم الجديد للدوري الإنجليزي وحصد الثلاث نقاط بعد البداية المخيبة للآمال فى المسابقة.

وسقط الريدز فى فخ التعادل الإيجابى مع مضيفه فولهام بهدفين لكل منهما فى اللقاء الذى جمعهما على ملعب "كرافين كوتاج"، ضمن منافسات الجولة الاولي في الدوري الإنجليزي.

وتعد مواجهة كريستال بالاس اليوم هي البروفة الأخيرة لكتيبة المدرب يورجن كلوب قبل كلاسيكو إنجلترا النارى الذى يخوضه أمام مانشستر يونايتد يوم الاثنين المقبل 22 أغسطس الجارى على ملعب "أولد ترافورد".