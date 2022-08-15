تقدم ترتيب جامعة المنصورة فى تصنيف شنغهاى 2022

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الجامعة، فى بيان صحفى، مساء اليوم الإثنين، أنها نجحت فى التفوق على نفسها والتقدم 100 مركز دوليا حيث جاءت فى المرتبة مابين ( 601-700 ) على المستوى الدولى مقارنة بالمرتبة مابين ( 701-800 ) للعام السابق 2021.

وأشارت إلى أن تصنيف شنغهاى يعد أقوى التصنيفات العالمية الموجودة على الساحة الدولية منذ فترة طويلة، ويعتمد على عدة معايير من شأنها تقييم الجامعات طبقا لإنتاجيتها العلمية والبحثية.. موضحة أنه يأتى على رأس تلك المعايير عدد الحاصلين على جوائز نوبل سواء من خلال الدراسة أو التدريس وحجم الدراسات والأبحاث المنشورة فى مجلة "ناتشر" و "الساينس" ونسبة الإشارة إلى تلك البحوث والجامعة فى وسائل الإعلام والمجلات العلمية ونسبة الإشارة إلى الباحثين فى السنوات الخمس الأخيرة وكذلك الأداء الأكاديمى.

وأكدت الجامعة أن تواجدها للعام الخامس على التوالى فى تصنيف شنغهاى يعد إنجازا كبيرا نظرا لاعتماد هذا التصنيف فى المقام الأول على عدد الحاصلين من أبناء الجامعة على جائزة نوبل، وهو المعيار الذى تفتقده جامعة المنصورة حتى الآن، وعلى الرغم من ذلك فالجامعة تنافس وبشدة للبقاء ضمن قائمة أفضل ألف جامعة على مستوى العالم.