البابا تواضروس يتحدث لـdmc عن حادث كنيسة المنيرة: شكرا لكل الناس (فيديو)

جدة - نرمين السيد - الأجهزة المعنية بالحادث كانت موجودة ووصلت المكان سريعا

وأضاف «تواضروس»، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج «مساء دى إم سى»، مع الإعلامية إنجى القاضى، الذى يعرض على شاشة «دى إم سى»، أنه تلقى مكالمة تعزية أيضا من رئيس مجلس النواب، والنائب العام، ولن يستطيع حصر كل من قاموا بتعزيته، «مشاعر كلها طيبة، وتخفف من وقع المصاب»، موضحا أن كل الأجهزة المعنية بالحادث كانت موجودة ووصلت المكان سريعا ونشكر الله، «المكان صغير وضيق، كثافة الأقباط فى المنطقة دى كتيرة، ودى نقطة جوهرية لازم ناخد بالنا منها».

وأوضح بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أنه فى وقت من الأوقات قبل أكثر من 10 سنوات، كانت عملية إنشاء كنيسة أمرا صعبا ومرهقا للغاية، وكانت هناك جهات كثيرة يتوقف عليها الموافقة على هذا الأمر، موضحا أنه عندما وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى سدة الحكم، وأصدر مشروع قانون بناء الكنائس عام 2016، بدأت الأمور تمشى فى نصابها الصحيح، لذلك كان عدد الأقباط فى المنطقة المحيطة بكنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة فى محافظة الجيزة كبيرا، بينما الكنيسة صغيرة للغاية.

أطالب الأجهزة المسؤولة بالانتباه لأزمة مساحة الكنيسة

وأضاف «تواضروس»، أن هناك العديد من الأماكن التى تقام بها الصلاة صغيرة بالنسبة لعدد الأقباط فى المنطقة، «مساحة كنيسة أبو سيفين 120 متر، يعنى متجيش شقة، أنا بطالب الأجهزة المسؤولة أنها تنتبه للنقطة دى، خاصة لو كانت الكثافة عالية والمكان ضيق، إما المكان يوسع بأى حال من الأحوال، أو يتم نقله لمكان أوسع، لكن مكان كنيسة أبو سيفين صغير وفى شارع ضيق».

وقال البابا تواضروس الثانى، إن المكان الذى تتواجد فيه كنيسة أبو سيفين التى شهدت حادث حريق أمس، ضيق للغاية، والوصول لهذا المكان أمر صعب، «المكان مزدحم، مكان سكنى كثيف»، موجها الشكر والتقدير لكل الجيران سواء من المسلمين والمسيحيين الذين قاموا بواجبهم تجاه الكنيسة أثناء تعرضها للحرق.

بابا الإسكندرية: بشكر كل الناس اللى ساعدتنا

وأضاف «تواضروس»: «بنشكر كل الناس اللى ساعدتنا، مع كل الإمكانيات اللى جات سواء مطافى أو إسعاف أو عربيات الشرطة، كل ده كان متواجد، وقام كل واحد بدوره، لكن لازم نحط فى بالنا النقطة دى، الحماية المدنية مطلوبة، لكن فى مكان صغير ازاى تتعمل حماية مدنية؟ أنا شايف إن المحليات أو مجالس المدينة، أو الجهات المسؤولة حتى الجهات الأمنية لازم تنتبه للأمر ده، لو فيه كثافة سكانية ومكان محدود، الاثنين مايمشوش مع بعض، النقطة دى نقطة جوهرية».

وأوضح بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أننا كبشر نصمت ولا نستطيع أن نتكلم أمام قضية الموت، «ما حدث هو قضاء الله وقدره، ونحن نؤمن أن الله ضابط الكل، وأن الضحايا اللى انتقلوا والمصابين اللى تلقوا العلاج فى المستشفيات حاليا، كلنا وإحنا والبشر، كلنا فى إيد ربنا، وهو اللى بيدينا الحياة، وهو اللى بيسمح بنهاية الحياة»

بابا الإسكندرية: يجب ألا نفقد إيماننا

وأضاف «تواضروس»، أن الأمر بالطبع مؤلم وموجع بالصورة التى حدثت، لكن يجب ألا نفقد إيماننا، فالذين انتقلوا «دول كانوا فى وقت صلاة، وكانوا بيحضروا قداس يوم الأحد، وإحنا حاليا بنصوم صوم مهم جدا، صوم العذراء مريم، صوم محمود لكل الجموع، حاجة بترطب قلبنا، وتخلى عندنا إيمان إن اللى انتقلوا دول، راحوا عند الله، وربنا يعزى الجميع».

وأكد البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أنه كلف، اليوم، لجنة من أسقف كنيسة أبو سيفين فى إمبابة، والآباء الكهنة، لزيارة مصابى حادث حريق الكنيسة بالأمس «اللجنة راحت زارت المصابين، وزاروا الأخ محمد يحيى، يعنى عبروا عن مشاعرنا وتمنياتنا لهم بالشفاء، وربنا يكمل شفاهم بسرعة، ونشكر الأطباء والتمريض قايمين بالواجب كاملا، ويطمنونا عن كل الحالات أنها خلال أيام ربنا يتم شفاهم وتخرج وتعود لحياتها».

بابا الإسكندرية: اللى بيعرف واللى مش بيعرف بيطلقوا أكاذيب

وأضاف «تواضروس»، أن الحقيقة من الأمور المؤلمة والتى تزيد الأمر ألما الأكاذيب التى تطرح «تطلق من اللى بيعرف واللى مش بيعرف، واللى بيفهم واللى مش بيفهم، متأسف فى التعبير، لكن على صفحات السوشيال وبعض القنوات التليفزيونية، أمور لا تليق حتى بحرمة الموت وحرمة الحادث والألم اللى فى القلوب عند الكل».

واستنكر البابا تواضروس الثانى، الشائعات التى أطلقها البعض على مواقع التواصل الاجتماعى بالتزامن مع حادث حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة «المفترض كلنا كبشر، نضمد الجراح بالكلمات الطيبة والأفعال الطيبة، هى دى اللى نملكة، لكن فيه ناس أثارت الشر للأسف الشديد، وبتتكلم على أكاذيب، وشائعات، وضالات وكلها غير حقيقة».

وأضاف «تواضروس»، «شائعات فيها شكل من أشكال الشماتة، وتوجيه التقصير وتوجيه الاتهام للناس، أمور شخصية الكنيسة لا تقبلها على الإطلاق، فى حالة الازمات كل إنسان بيبقى فى فكرة أنه يؤدى عمل يفك الازمة، لو إنسان فى أزمة أو فى خطر، نشوف ازاى نسعدة، أو اسعفه، ناس كتير بتتكلم كلام مش فى الواقع خالص، ده بيعمل أزمة ثقة، وده مش موجود على الواقع».

وأشار بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إلى أنه بعد ساعات قليلة من حادث حريق كنيسة أبو سيفين توجهت قيادات الهيئة الهندسة للقوات المسلحة، بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى لمكان الكنيسة من أجل إعادة ترميمه وإعادة إصلاحه، «دى مشاعر طيبة للغاية وسرعة استجابة، أمور محمودة جدا، وبنشكر عليها السيد الرئيس، ونشكر الهيئة الهندسية».

وأضاف «تواضروس»: «أنا طلبت الانتظار قليلا لحد ما تتم الجنازات اللى انتقلوا، عشان بس الأمور تبقى سهلة شوية، بعد ساعات كانت السقالات موجودة، وحاليا يشتغلوا، وربنا يكمل عملهم».

وتابع: «حادثة حصلت وحادثة ممكن تحصل فى أى مكان، والحادثة دى كل الأجهزة تكاتفت من أجل أنها تزيل أثار الحادث وتساعد الناس وتحمى الناس، وأنها توصل الناس المستشفيات ده أمور طبيعية فى أى حادث، أما المغرضين، أوجه نداء للجميع لا نستمع لمثل هذه الشائعات على الإطلاق، كل واحد يقوم بوجبه، وبوجه الشكر لكل من تقدم بمساهمة فى هذه الأزمة».