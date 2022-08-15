البابا تواضروس: نشكر المسلمين والمسيحيين لجهودهم بحريق كنيسة أبو سيفين

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 15 أغسطس 2022 10:26 مساءً - قال قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن هناك إشاعات وأكاذيب كثيرة خرجت عقب حريق كنيسة "أبو سيفين" بالجيزة، وهذا ترفضه الكنيسة جملة وتفصيلا، كما نرفض توجيه الاتهامات والتقصير من قبل الآخرين.

وأضاف البابا تواضروس، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" المذاع عبر قناة dmc، مع الإعلامية إنجي القاضي: "نشكر كل الناس مسلمين ومسيحيين وكل الإمكانيات التي خففت من الألم عقب وقوعه، وكل فرد تواجد قام بدوره، وما حدث قضاء وقدر ونحن نؤمن بالله كلنا، ونحن البشر في إيد ربنا، وهو اللي بيدينا الحياة وهو اللي بيسمح بنهاية الحياة، ورغم ألم الحادث إلا أنه لا يجب أن نفقد إيماننا، لأن من راحوا في الحادث كانوا في وقت صلاة".

وأكمل البابا تواضروس: "كلفت لجنة اليوم لزيارة المصابين في المستشفيات وعبرنا عن مشاعرنا وتمنياتنا لهم بالشفاء وكل الأطباء قايمين بالواجب وخلال أيام يخرجوا ويتمم شفائهم على خير".