جامعة الوادى الجديد: استمرار التقديم للتنسيق الإلكترونى حتى الغد

وأعلن الدكتور عبدالعزيز طنطاوى، رئيس جامعة الوادى الجديد، استمرار العمل فى التقديم للتنسيق الإلكترونى لطلاب المرحلة الأولى حتى يوم غد الثلاثاء، وذلك بناء على قرار الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، بمد فترة التقديم للتنسيق الإلكترونى للجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًا، لتنتهى المرحلة الأولى غدا، وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يتقدّموا بأوراقهم إلى التنسيق الإلكترونى حتى الآن.
ومن جانبه، قال الدكتور أحمد حرباوى، نائب رئيس جامعة الوادى الجديد لشئون التعليم والطلاب، فى بيان اليوم، أن الجامعة تقدم الخدمة مجانا يوميا من الساعة 9 صباحا وحتى الثالثة عصرا بمعمل التنسيق الإلكترونى بالمبنى الإدارى للجامعة، والذى شهد خلال الايام الماضية إقبالا كبيرا من الطلاب وأولياء أمورهم الذين أشادوا بمستوى الخدمة المجانية التى قدمتها الجامعة لأبنائهم الطلاب.
وأضاف أن الجامعة بها مجموعة من العاملين بالجامعة من لهم خبرة عالية فى مجال التنسيق الإلكترونى من خلال قاعات مجهزة بأحدث أجهزة الكمبيوتر متصلة بشبكة الإنترنت فائق السرعة لإنهاء إجراءات التنسيق فى أسرع وقت.
وطالب نائب رئيس الجامعة، طلاب المرحلة الأولى وأولياء الامور بأهمية الالتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية وإرتداء الكمامة.
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