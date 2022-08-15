وزيرة التضامن تعلن بدء صرف التعويضات لأسر ضحايا كنيسة أبو سيفين

جدة - نرمين السيد - أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة بدأت صرف التعويضات لأسر الضحايا والمصابين بداية من اليوم الإثنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بسرعة صرف التعويضات اللازمة لأسر ضحايا حادث كنيسة أبو سيفين الذى وقع أمس الأحد بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة.





وأضافت "القباج" أنه سيتم الانتهاء من صرف جميع التعويضات، وحصول جميع أسر الضحايا والمصابين عليها قبل نهاية الأسبوع الجارى، حيث ستحصل أسرة المتوفى على 100 ألف جنيه والمصاب الذى يقضى أكثر من 72 ساعة بالمستشفى 20 ألف جنيه، ومن يقضى فترة أقل 10 آلاف جنيه. وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الرعاية لا تقتصر على تقديم الدعم المالى، بل سيكون هناك دعم نفسى وفرق متخصصة ترعى الأطفال والمصابين وأسر الضحايا لإعانتهم على الخروج من الصدمة، حيث سيقوم فريق من الهلال الأحمر المصرى بتقديم كافة الخدمات الإنسانية لأهالى الضحايا والمصابين من الحادث، كما ستقوم وزارة التضامن الاجتماعى بفتح ملف اجتماعى لكل الأسر وتقديم كل سبل الرعاية والحماية الاجتماعية للأسر وذويهم.

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