عاجل- البابا تواضروس لـ dmc: حريق الكنيسة قضاء وقدر

جدة - نرمين السيد - أكد البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن ما حدث فى كنيسة أبو سيفين بإمبابة هو قضاء وقدر، مشيرا إلى أن يرفض الأكاذيب التى تطرح على صفحات السوشيال ميديا وبعض الصفحات الأخرى، مبينا أن الأمور لا تليق بحرمة الموت والحادث والألم الموجود بالقلوب.





ووجه البابا تواضروس فى مداخلة هاتفية لبرنامج مساء dmc، مع الإعلامية إنجى القاضى، عبر فضائية dmc، الشكر لكل الجيران فى منطقة كنيسة أبى سيفين من المسلمين والمسيحيين وكذلك رجال الإطفاء والإسعاف، مشددا على أن الحماية المدنية واجهت صعوبة فى التعامل مع حريق كنيسة أبى سيفين بسبب ضيق المكان.

وقال البابا: "حادث حريق كنيسة أبو سيفين، يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، بحيث يتم نقل الكنائس الضيقة والمشابهة لها لأماكن أوسع".

وتابع: "كان منذ سنوات عملية إنشاء كنيسة مرهقة جدا، وكان هناك جهات كتير تقف أمام هذا الأمر، ولكن نشكر الله بعد إصدار قانون بناء الكنائس قبل سنوات قليلة، وأنا أطالب الأجهزة المعنية التنبه لهذا الأمر، ولازم الأماكن الضيقة ذات الكثافة السكانية، تنتقل إلى أماكن أوسع حتى يكون الأمر فى الحسبان".

وواصل البابا تواضروس حديثه بالقول: "نشكر كل الناس مسلمين ومسيحيين وكل الإمكانيات التى خففت من ألم الحادث عقب وقوعه، وكل فرد تواجد قام بدوره، وما حدث قضاء وقدر ونحن نؤمن بالله كلنا، ونحن البشر فى إيد ربنا، وهو اللى بيدينا الحياة وهو اللى بيسمح بنهاية الحياة، ورغم ألم الحادث إلا أنه لا يجب أن نفقد إيماننا، لأن من راحوا فى الحادث كانوا فى وقت صلاة".

وتابع بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن الضحايا الذين انتقلوا عند الله والمصابين الذين يتلقون العلاج ونحن جميعا بيد الله وهو من يعطى الحياة، مشيرا إلى أن الأطقم الطبية قاموا بالواجب كاملا وربنا يكمل شفاء جميع المصابين.