رئيس الرعاية الصحية يشهد حفل تخريج دفعة جديدة من كلية الدراسات العليا

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، حفل تخريج دفعة جديدة من كلية الدراسات العليا فى الإدارة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.





وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أنه تضمنت حفل الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا تخريج وتكريم (14) من أعضاء إدارات الإمداد بالمقر الرئيسى بالهيئة، وما يماثلها بفروع الهيئة بمحافظات التأمين الصحى الشامل، لتفوقهم الدراسى وحصولهم على دبلومة إدارة سلاسل الإمداد (Supply (Chain Management، بدرجة إمتياز.

وأضافت الهيئة، أنه ضمت دبلومة إدارة سلاسل الإمداد، أربعة أعضاء من إدارة الإمداد بالمقر الرئيسى للهيئة وهم "الدكتور مصطفى وفيق، الدكتور ندى أحمد، الدكتور نهى نصير، الدكتور أسماء زكى"، إضافة إلى خمسة أعضاء من الإدارة بفرع بورسعيد وهم "الدكتور سارة جمال، الدكتور سمية محمد، الدكتور رحاب المسلمى، الدكتور أحمد الزينى، الدكتور حنان بهاء الدين".

وتابعت الهيئة، أنه شملت دبلومة إدارة سلاسل الإمداد ثلاثة أعضاء من إدارة الإمداد بفرع الإسماعيلية وهم "الدكتور ممدوح جاد الرب، الدكتور محمد عادل، الدكتور هبة كمال"، إضافة إلى عضوين من الإدارة بفرع الأقصر وهما "الدكتور زينب محمود، الدكتور هند كمال".







وحرص الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، خلال الحفل، على تهنئة الخريجين معربًا عن سعادته بالتواجد فى ذلك اليوم الذى يتم فيه تخريج دفعة جديدة من كلية الدراسات العليا فى الإدارة، إحدى الكليات الرائدة فى مصر، إضافة إلى تخريج عدد من أعضاء إدارة الإمداد بالهيئة وفروعها بالمحافظات.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، أن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، هى واحدة من أكبر المؤسسات التعليمية فى مصر والعالم العربى بمختلف التخصصات التعليمية، وتتميز بجودة التعليم بها، مشير ًا إلى أن الأكاديمية تلعب دورًا كبيرًا فى تنمية الكوادر البشرية فى كافة هيئات الدولة، ومنها الهيئة العامة للرعاية الصحية، بما يحقق رفعة وتقدم وطننا الحبيب مصر، وتحقيق أهدافها الاستراتيجية نحو التنمية الشاملة المستدامة 2030.

ولفت الدكتور أحمد السبكى، إلى اهتمام هيئة الرعاية الصحية بالتعليم المهنى المستمر للقوى البشرية العاملة أثمن مورد لديها برئاسة الهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية بالمحافظات، مؤكدًا أنه السبيل الأوحد للوصول بمستوى الخدمة الطبية المقدمة لأعلى مستويات الجودة والتميز بما يتماشى مع معايير الجودة العالمية.