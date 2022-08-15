عاجل- أول تعليق من البابا تواضروس بعد حادث كنيسة أبى سيفين بالمنيرة

جدة - نرمين السيد - قال البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنه تلقى مكالمة تعزية من الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى ضحايا حادث حريق كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة فى محافظة الجيزة، والتى راح ضحيتها 41 شخصا، وكانت تعزية طيبة للغاية، فضلًا عن كونها مبكرة.





وفى مداخلة هاتفية لبرنامج مساء dmc، عبر فضائية dmc قدم البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خالص التعازى للشعب المصرى، قائلا: "شكرًا على التعزية، ربنا يعزى مصر بحالها، ويعزى أولادنا وبناتنا الضحايا ويشفى المصابين وكل المجروحين". وتابع: "تلقينا بعدها تعزيات كثيرة جدًا من كل رموز الدولة وعددًا من الوزراء". وأوضح أن كل الأجهزة المعنية بالحادث كانت موجودة ووصلت المكان سريعا ونشكر الله، مبينا: "المكان صغير وضيق، كثافة الأقباط فى المنطقة دى كتيرة، ودى نقطة جوهرية لازم ناخد بالنا منها".

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