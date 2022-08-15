وزيرة التضامن تعلن بدء صرف التعويضات لأسر ضحايا حادث كنيسة أبو سيفين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 15 أغسطس 2022 09:28 مساءً - تنفيذًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بسرعة صرف التعويضات اللازمة لأسر ضحايا حادث كنيسة أبو سيفين الذي وقع أمس الأحد بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، أعلنت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة بدأت من اليوم الاثنين صرف التعويضات لأسر الضحايا والمصابين.

وأضافت القباج أنه سيتم الانتهاء من صرف جميع التعويضات ، وحصول جميع أسر الضحايا والمصابين عليها قبل نهاية الأسبوع الجاري، حيث ستحصل أسرة المتوفي على 100 ألف جنيه والمصاب الذي يقضي أكثر من 72 ساعة بالمستشفى 20 ألف جنيه ومن يقضي فترة أقل 10 آلاف جنيه.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الرعاية لا تقتصر على تقديم الدعم المالي، بل سيكون هناك دعم نفسي وفرق متخصصة ترعى الأطفال والمصابين وأسر الضحايا لإعانتهم على الخروج من الصدمة، حيث سيقوم فريق من الهلال الأحمر المصري بتقديم كافة الخدمات الإنسانية لأهالي الضحايا والمصابين من الحادث، كما ستقوم وزارة التضامن الاجتماعي بفتح ملف اجتماعي لكل الأسر وتقديم كل سبل الرعاية والحماية الاجتماعية للأسر وذويهم